Mor Pau Donés, ànima de Jarabe de Palo, víctima d’un càncer

El compositor, vocalista i guitarrista Pau Donés i Cirera, líder de la banda de rock llatí Jarabe de Palo, ha mort aquest dimarts als 53 anys com a conseqüència d’una llarga malaltia, segons ha informat la família a través del compte de Twitter de Jarabe de Palo: "Ha mort el dia 9 de juny del 2020 a conseqüència del càncer que patia des de l’agost del 2015. Volem agrair a l’equip mèdic i a tot el personal de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, de l’ICO (Institut Català d’Oncologia), del Servei de Pal·liatius de l’Hospital de Viella i al VHIO (Institut Oncològic de la Vall d’Hebron) tota la seva feina i dedicació durant tot aquest temps. Demanem el màxim respecte i intimitat en aquests moments tan difícils".

L'1 de setembre del 2015, Donés feia públic que l’havien operat d'un càncer de còlon, la qual cosa el va obligar a cancel·lar els concerts de la gira programats a l’Estat i a Amèrica. Amb una actitud sempre molt transparent pel que fa al càncer, el 5 d'abril del 2016 va anunciar en el seu compte de Facebook que havia superat la malaltia, però un any després va patir una metàstasi al fetge. Malgrat tot, va tirar endavant una gira, un nou disc i la redacció de la seva biografia, 50 palos y sigo soñando.

La dura batalla contra la malaltia el va obligar finalment l'octubre del 2018 a deixar la música de manera indefinida i centrar-se en la seva salut. Aleshores es va vendre la casa que tenia a la Vall d’Aran i se’n va anar a Califòrnia amb la seva filla Sara. En la biografia afirmava que el càncer l’havia fet “molt feliç” perquè l'havia fet adonar que s’estava perdent moltes coses importants, com ara la relació amb la seva filla, a qui fins aleshores –reconeix– havia dedicat molt poc temps per la seva professió. D'altra banda, Pau Donés sempre va desdramatitzar la seva situació i va adoptar el punt de vista optimista que emana de les seves cançons.

Després d’anys de silenci, aquest mes de maig Pau Donés havia reaparegut a l’estrada musical amb Eso que tú me das, un avançament del seu nou treball, Tragas o escupes, que estava previst inicialment per al setembre però es va publicar fa dos dies. En el videoclip se’l veu cantant assegut, al costat dels seus músics. “Per tot el que he rebut, ser aquí val la pena. Gràcies a tu he continuat remant contra la marea. Per tot el que he rebut, ara sé que no estic sol. Ara et tinc a tu, amic meu, el meu tresor. Així que gràcies per ser-hi, per la teva amistat i la teva companyia. Ets el millor que m'ha donat la vida”, canta una estrofa de la cançó, que segueix la línia vitalista i de bon rotllo que ha caracteritzat des de sempre Donés. “Si la vida et dona pals... Jarabe de Palo", era un dels seus lemes.



Nascut a Montanui (Osca) l’11 d’octubre del 1966 i criat a Barcelona, Pau Donés va començar als 12 anys a tocar la guitarra. Als 15 va formar el seu primer grup al costat del seu germà Marc, que tocava la bateria, Jay & Company Band, i més endavant, Dentaduras Postizas. Al marge de la música, es va llicenciar en econòmiques per la Universitat de Barcelona i va compaginar la seva feina en una agència de publicitat com a executiu de comptes amb concerts en locals nocturns de Barcelona i gravant els seus primers temes. Donés va oferir el seu primer concert a la sala Los Tarantos de Barcelona, on va actuar per als executius de la discogràfica Virgin. Així va néixer Jarabe de Palo el 1995.

El grup va començar a ser conegut la tardor del 1996, amb temes com La flaca, que es va fer famós quan el van utilitzar per a un anunci publicitari. Se'n van vendre milions de còpies en diversos països. A partir del 1997, Jarabe de Palo es va consolidar com un dels grups de més èxit estatal i també a l'Amèrica Llatina. El 1998 va publicar Depende, produït per Joe Dworniak i que comptava amb col·laboracions com les de Ketama. El 2001 va treure De ida y vuelta, que està considerat el seu disc més conceptual i enriquit amb la participació d’artistes com Antonio Vega, Jovanotti, Vico C i Celia Cruz. Un dels temes es titula Mamá en homenatge a la seva mare, que es va suïcidar quan ell tenia 16 anys. Després vindrien altres treballs com Bonito (2003), 1m2 (2004), Adelantado (2007) i ¿Y ahora qué hacemos? (2011).

Paral·lelament a la producció discogràfica, Pau Donés no va deixar de tocar arreu del món, tal com recordava Antonio Orozco: "Sap qui em flipa? Pau Donés. Quan vaig pel món, allà on arribo sempre hi ha un cartell anunciant un concert de Jarabe de Palo. Abans de posar-se malalt, el Pau feia un concert cada dia, i això aquí no ho sap ningú. Això sí que és amor pel que un fa, i constància", deia Orozco.

Entre els premis que ha rebut Jarabe de Palo hi ha els Ondas (1997) i dues nominacions als Latin Grammy. A més, Donés va protagonitzar diversos concerts benèfics per recaptar diners per a la investigació científica relacionada amb el càncer colorectal, com els del 2015 i principis del 2019 a la Sala Luz de Gas.

Les reaccions per la desaparició de Pau Donés han omplert les xarxes tan bon punt s'ha sabut la noticia, a mig matí. Entre els primers músics que han piulat hi ha Manu Guix i Rozalén.

Puto càncer dels collons. Descansa en pau estimat Pau Donés. — Manu Guix (@ManuGuix) June 9, 2020