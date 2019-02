Mor Salvador Távora, el dramaturg i director teatral que va dignificar la cultura andalusa

Salvador Távora ha mort aquesta matinada a Sevilla, la ciutat on va néixer el 1930 i on va viure pràcticament tota la seva vida. El director teatral feia molt poc, el 2017, havia vist la reposició de 'Quejío', estrenada 45 anys abans i amb moltes dificultats per culpa de la censura. L'obra del dramaturg andalús mostra les dures condicions dels jornalers andalusos en un context que estava dominat pel teatre costumista. "L'art sense compromís és una cosa inservible", va dir Távora l'any passat durant l'homenatge que li va fer el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC). Entre els 26 espectacles que va dirigir destaca 'Carmen. Ópera andaluza de cornetas y tambores' (1996). Al llarg de la seva carrera va rebre nombrosos reconeixements, entre els quals hi ha la Creu de Sant Jordi (1997), el premi Max de teatre (2017), la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts (1985), el Premio Andalucía de Teatro (1990) i el Premio de la Asociación de Directores de Escena de España (2015).

La preestrena de 'Carmen' es va produir a Catalunya, al Festival de Peralada del 1996. L'espectacle va aixecar molta polèmica per l'ús de braus, i a la resta de l'Estat es va poder veure complet, amb dotze cavalls i les actuacions del torero Javier Conde i el 'rejoneador' Ángel Peralta. Távora va tornar a Peralada el 2005 amb la seva versió de 'Yerma', 'Yerma mater'.

Soldador, torero, 'cantaor' i home de teatre

Távora va voler sempre dignificar i canviar la imatge de la cultura andalusa al món. Va portar el seu teatre a més de 35 països i va participar en 180 festivals. El dramaturg i director teatral mai ho va tenir gens fàcil. Ni tan sols al final, perquè malgrat tots els seus èxits teatrals vivia angoixat pels deutes i va anar de ben poc que hagués de tancar el seu teatre, el Teatre Salvador Távora, al barri d'El Cerro del Águila. Va començar a treballar als 14 anys com a soldador, després va ser torero i 'cantaor' i, finalment, a finals dels anys seixanta va entrar al món del teatre. Amb 'Quejío' va néixer també la seva companyia teatral, La Cuadra de Sevilla.

L'origen de La Cuadra i de l'espectacle 'Quejío' es remunta als primers anys 70, quan el crític José Monleón va convidar a Távora a unir-se al Teatro Estudio Lebrijano amb motiu de la seva participació al Festival Mundial de Teatre de Nancy (França), l'abril del 1971, on Távora va fer la part de 'cante' de l'espectacle de Juan Bernabé 'Oratorio'. Després d'aquesta experiència Távora va fer 'Quejío', que després de passar pel Pequeño Teatro del TEI de Madrid va despertar l'interès de la crítica al Festival de Teatre de Nancy. L'interès pel món del treball es va prolongar en els dos espectacles que va fer a continuació, 'Los palos' (1975) i 'Herramientas', on va fer servir eines del món del treball.

Després, Távora va fer els espectacles 'Andalucía amarga' (1980) i 'Nanas de espins', basat en 'Bodas de sangre', de García Lorca, i 'Piel de toro' (1985), on va abordar els ritmes ibèrics. En el terreny de les adaptacions, Salvador Távora va estrenar 'Les bacants' al Teatro Español per encàrrec de Miguel Narros, i va fer la coreografia de la primera incursió de Núria Espert en el món de l'òpera, 'La Traviata'. Així mateix, va rebre els elogis de Gabriel García Márquez amb la seva adaptació de 'Crónica de una muerte anunciada'. També és una adaptació el primer espectacle que Távora va fer per a una companyia que no era la seva, 'Pasionaria, no pasarán', per a la companyia de Vitoria Teatro Gasteiz, a partir d'uns textos d'Ignacio Amestoy.