Mor Sean Connery, el primer i definitiu James Bond

Sean Connery, l'actor que va convertir James Bond en un mite del cinema, ha mort aquest dissabte als 90 anys segons informa la BBC. Connery va interpretar l'agent secret per primera vegada a 007 contra el Dr. No i va repetir un total de sis vegades, però la seva carrera no es va limitar al personatge creat per Ian Fleming. També va ser el Robin Hood crepuscular de Robin i Marian, el Danny Dravot de L'home que va poder ser rei, el pare d'Indiana Jones en la tercera entrega de la saga, Indiana Jones i la última creuada i el frare William de Baskerville d' El nom de la Rosa. Molts personatges emblemàtics en una carrera coronada per un Oscar (per Els intocables d'Elliot Ness) i, sobretot, per l'estima d'un públic que el va venerar.

Nascut el 1930 a Edimburg, Thomas Sean Connery va créixer en una família humil i obrera d'orígens irlandesos. Una de les seves primeres feines va ser com a repartidor de llet, i no va ser la més pintoresca: també va fer de camioner, socorrista, model artístic i polidor de taüts. També va passar per la Marina Real Britànica, de la qual va tornar com a bon mariner amb dos tatuatges. Res polèmic: Mom & Dad (mare i pare) i Scotland Forever (Escòcia per sempre). La seva bona planta el va portar a practicar culturisme amb 18 anys i el 1953 va arribar a participar en la competició de Mister Univers, quedant tercer en la categoria Homes alts. Connery també va flirtejar amb el futbol professional i va estar a punt de fitxar per al Manchester United, però es va decantar per la interpretació, per la qual s'havia interessat arran de treballar entre bastidors al King's Theater de Londres.

Amb el seu bagatge esportiu i un físic imponent, Connery no va tenir problemes per aconseguir petits papers en produccions teatrals i pel·lícules, tot i que per arribar a final de mes va haver de complementar el sou amb més feines pintoresques com, per exemple, cangur del fill del periodista Peter Noble. El títol més important d'aquesta primera etapa va ser el melodrama Boires d'inquietud, del 1958, en què va coincidir amb Lana Turner i, de retruc, amb la seva parella del moment, el gàngster Johnny Stompanato, que el va perseguir pensant-se que ell i Turner tenien un afer amorós. Connery no era encara una estrella però la seva vida ja semblava a estones una pel·lícula.

Amb llicència per matar

James Bond va convertir Sean Connery en una estrella, però Connery va convertir Bond en un mite. Personatge i actor es van fusionar d'una manera tan perfecta que no ha sabut reproduir cap dels actors que han interpretat el personatge posteriorment. I això que Connery no era l'opció desitjada del productor Albert Broccoli, que havia posat els seus ulls en Albert Finney. Però aconsellat per la seva dona, Dana Broccoli, més receptiva als encants de Connery, va acabar cedint i fitxant l'actor escocès.

El cinisme i refinament amb què Connery va abordar el personatge té molt a veure amb la feina del director de 007 contra el Dr. No, Terence Young, que va agafar en les seves mans aquell jove sac de músculs obrers i va ensenyar-li a parlar, moure's, menjar i beure com un cavaller britànic. Fins i tot Ian Fleming, el creador de Bond, va vèncer el seu escepticisme inicial amb l'actor –no entenia que haguessin triat un escocès– i va acabar seduït pel carisma i sex appeal de Connery, introduint en una de les novel·les posteriors l'origen escocès de l'espai.

Com a James Bond, Connery no només va crear un personatge cinematogràfic popular, sinó un arquetip universal de la ficció i un model de masculinitat que va definir una o dues generacions i que, des d'una mirada contemporània, no es pot analitzar sense assenyalar la seva toxicitat en la forma de relacionar-se amb les dones, mers objectes sexuals o instruments per aconseguir els seus fins. En qualsevol cas, el personatge va fer de l'actor un símbol sexual per dret propi, admirat per dones i homes arreu del món, capaç d'excitar les platees amb un simple "Bond, James Bond".

L'èxit de la saga, tanmateix, va devorar el Connery actor, que se sentia atrapat en el personatge de l'agent secret. Ell tenia més inquietuds i capacitats com a actor, però el públic només el volia veure amb un esmòquing, disparant la pistola i bevent un vodka amb Martini sec, mesclat, no agitat. Així, després de Només es viu dos cops (1967), va passar el relleu a George Lazenby, que no se'n va acabar de sortir a 007 al servei de Sa Majestat, obligant Connery a reprendre el personatge el 1971 a Diamants per a l'eternitat, després de la qual va assegurar que no tornaria a ficar-se en el personatge "mai més". Unes paraules que hauria de menjar-se el 1983 quan el director Irvin Kershner i un txec molt generós el van convèncer per renovar un cop més la llicència per matar a la molt apropiadament titulada Mai diguis mai més.