Mor l'actor i director del Teatre Romea, Carles Canut

L'actor i director del Teatre Romea, Carles Canut, ha mort als 74 anys. Nascut el 1944 a Gerri de la Sal, Canut va començar la seva carrera artística el 1963. Va debutar amb 'La hermosa gente', de William Saroyan a l'Institut d'Estudis Nord-americans, just després de fundar, juntament amb Santiago Sans, Gogo Teatre Experimental Independent, companyia a la qual més tard s'incorporarien noms com Mario Gas, Emma Cohen i Carles Velat. Des d'aleshores, Canut va traçar una llarga trajectòria com a actor sobretot en teatre, però també en cinema, televisió i doblatge.

El 1970 Canut va entrar com a actor titular al Teatro Español i tres anys més tard va marxar a Veneçuela. Allà va treballar amb la mítica companyia Rajatabla, de la qual va ser sotsdirector i amb la qual va recórrer una vintena de països. Deu anys després, Canut va tornar a Catalunya i va participar en muntatges com 'La tempestad', de Shakespeare, dirigida per Jorge Lavelli, i 'L'òpera dels tres rals', dirigida per Mario Gas. Canut va treballar amb nombrosos directors catalans com Josep Maria Pou, Calixto Bieito (amb qui va fer 12 espectacles), Xavier Albertí, Joan Ollé i Esteve Polls.

Després de representar 'Trampa para pájaros', de Fernando Malla, el Grup Focus va oferir-li un contracte fix el 1991. Canut va establir una llarga relació amb Focus i, especialment, amb el Teatre Romea, sobretot a partir del 2000, quan es va crear la Companyia del Teatre Romea. El 2006 va ser nomenat director de la Fundació Romea i, des de l'abril del 2017, era el director artístic del Teatre Romea. La seva tasca a la direcció del teatre, però, no el va apartar dels escenaris. Entre els seus últims muntatges destaquen 'Les bruixes de Salem', d'Arthur Miller, dirigit per Andrés Lima, 'Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano', de Mario Gas i Alberto Iglesias, i 'Adossats', de Ramon Madaula, dirigida per Jordi Casanovas. La seva tasca com a intèrpret va ser reconeguda amb guardons com el premi Max al millor actor de repartiment per 'Plataforma' i el 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi.

En paral·lel a la seva carrera teatral, Canut també va treballar a la televisió. L'actor es va fer conegut als anys 80 amb la seva interpretació del jutge Rafeques al programa 'Vostè jutja' de TV3. Més tard va formar part de sèries de TV3 com 'Plats bruts' i 'Lo Cartanyà'. A més, va doblar al català nombrosos personatges de pel·lícules com 'La llista de Schindler', de Steven Spielberg, 'La nòvia de Frankenstein', de James Whale, i les diferents entregues de 'Sissí' d'Ernst Marischka.

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha lamentat la mort de Carles Canut a través de Twitter.