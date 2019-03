Mor l'actriu i directora de teatre Cristina Cervià

L'actriu i directora Cristina Cervià Sancho (Girona, 1965) ha mort aquest diumenge a causa d'un càncer. Portava més de 30 anys als escenaris, però els últims temps la seva presència havia estat més irregular per culpa de la malaltia. "Pensava que m’havia tocat una vegada i que ja estava. I tornar-hi és el que m’ha deixat més xof. Es pot tenir més d’un tumor a la vida, aleshores què passa? ¿Em dedico a fabricar tumors? Aquesta vegada m’he quedat més alerta, i t’ho preguntes, però no tens resposta perquè en això de la salut no saps ben bé què hi intervé, si és el cap, si les emocions, els sentiments, l’alimentació... Són tants factors... És una loteria", explicava en una entrevista a l'ARA fa quatre anys.



Una de les seves últimes aportacions al teatre va ser al Temporada Alta, el 2017, dirigint la jove companyia La Sueca, i posant en escena uns textos de l’univers dels personatges femenins de Txékhov.