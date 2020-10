Mor als 80 anys Joan Gaspar, el galerista amic de Picasso

L'economista i galerista Joan Gaspar, un des més emblemàtics del sector de l'art a Catalunya i l'Estat, va morir dijous als 80 anys víctima d'un infart. Representava la tercera generació de la nissaga de galeristes que van tornar a exposar l'obra de Pablo Picasso a Espanya durant la dictadura franquista, i més endavant van contribuir a la creació del Museu Picasso. Precisament Joan Gaspar era un dels patrons de la fundació del museu i en va ser el primer visitant quan va tornar a obrir les portes després del confinament, el 12 de juny. La relació amb la família Picasso va continuar i arran de la seva mort el nebot net de l'artista malagueny, Xavier Vilató, l'ha recordat com el galerista que més va creure en la seva obra.

Entre els anys 1972 i 1991, Joan Gaspar va formar part de l'equip de la Sala Gaspar, fundada l'any 1909, on van exposar grans artistes com el mateix Picasso, Joan Miró, Apel·les Fenosa, Josep de Togores, Antoni Clavé, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Andreu Alfaro, Georges Braque i Alexander Calder. L'any següent va fundar la sala que porta el seu nom, on va obrir les portes a altres artistes internacionals que es van consolidar al llarg dels anys, com Enrique Brinkmann, Claudi Casanovas, Igor Mitoraj, Etienne Krähenbühl, Jean-Baptiste Huynh i Concha Sampol, entre altres. La galeria va néixer a la plaça Letamendi, en un espai dissenyat per l'arquitecte Rafael Moneo, actualment desaparegut, i recentment es va traslladar a un local del carrer Consell de Cent. També va tenir galeria a Madrid entre els anys 2003 i 2015.

Una família picassiana

La família Gaspar va arribar a Pablo Picasso primer a través de la coneixença del seu secretari, Jaume Sabartés, i després gràcies al mateix Sabartés i l'artista Antoni Clavé a mitjans dels anys 50. El van representar regularment a la seva galeria a partir del 1956, i 30 cuadros inéditos de Picasso (1960) és l'exposició més recordada que li van dedicar, per les cues llarguíssimes que es van generar.

Aquest divendres el recordava tota la professió. "Lamentem molt la mort de Joan Gaspar, galerista de referència i personatge fonamental en la cultura del país. Amic i sempre col·laborador, va ser fonamental en la construcció del relat del vincle entre Picasso i Barcelona", afirmava Pepe Serra, director del MNAC i exdirector del Museu Picasso.