Assassinen el primer 'traper' obertament homosexual

El 'traper' i activista LGTBI porto-riqueny Kevin Fret ha sigut assassinat aquest dijous a la capital de Puerto Rico, San Juan. Fret, de 24 anys, va rebre vuit trets mentre conduïa una moto, segons informa la BBC. Kevin Fret era el primer artista de 'trap' llatinoamericà obertament homosexual. Es desconeix el culpable i la policia de San Juan ha obert una investigació per aclarir els fets.

El mànager de Fret, Eduardo Rodríguez, l'ha descrit com un artista conegut "pel seu estil musical i la seva imatge", que "trencaven les normes de gènere i l'estigma de ser gai, o de gènere no binari, a Puerto Rico". "El Kevin expressava lliurement la seva identitat de gènere en un país en què encara es fa burla, s'assetja i es mata els homosexuals", ha afegit.

Kevin Fret was known not only for his music style but also image- who was breaking gender norms in #PuertoRico and stigma about being gay, gender nonconforming, and expressing gender identity freely - in a country where gay people still get mocked, bullied and killed. pic.twitter.com/SQQxePu9vv