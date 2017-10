Mor als 78 anys el cantautor uruguaià Daniel Viglietti

El cantant i compositor uruguaià Daniel Viglietti va morir dilluns als 78 arran de les complicacions d'una operació quirúrgica, segons informa la premsa local. Considerat un dels símbols de la resistència, es va exiliar durant la dictadura militar uruguaiana, i entre els seus temes més coneguts hi ha 'A desalambrar', 'Canción para mi América', 'Milonga de andar lejos' i 'Gurisito', alguns dels quals han format part del repertori d'altres intèrprets com Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Chavela Vargas i Soledad Bravo. L'any passat va actuar dins el Barnasants.

Nombroses personalitats han expressat el seu condol per la mort de Viglietti, entre les quals, les de polítics com l'expresident de l'Uruguai Raúl Sendic, que ha destaca la veu "solidària i compromesa de l'artista", i el president de Bolívia, Evo Morales, que ha posat en relleu que és una "inspiració" per a la "intregració i l'alliberament dels del pobles"

Daniel Viglietti: tu voz solidaria, comprometida y latinoamericana, permanecerá por siempre en los Chuecos del mundo. Hasta siempre!! — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) 31 d’octubre de 2017

Daniel Viglietti, tu música por siempre será la inspiración por la integración y la liberación de los pueblos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 31 d’octubre de 2017

En el terreny artístic, han recordat Viglietti músics com Ismael Serrano, qualificant-lo de "mestre":

Qué tristeza más grande. Se fue Viglietti. Un hombre bueno. Indispensable. Hasta siempre, maestro. Siempre en mi corazón. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 31 d’octubre de 2017

L'obra de Viglietti s'ha caracteritzat per una fusió personal d'elements de la música clàssica i el folklore uruguaià. A partir del segon, disc, titulat 'Hombres de nuestra tierra', va començar a treballar en la musicalització de poemes d'autors com Líber Falco, César Vallejo, Rafael Alberti, Federico García Lorca i Nicolás Guillén, entre altres.