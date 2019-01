Mor el compositor Joan Guinjoan

El compositor català Joan Guinjoan (Riudoms, 1931) ha mort aquest dimarts als 88 anys, segons ha pogut confirmar l'ARA. Considerat un dels pares de la música contemporània a Catalunya, Guinjoan va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i també a l'École Normale de Musique de París. Va dirigir diverses orquestres a Europa i Amèrica i va rebre guardons com el Premi Nacional de Música concedit pel Ministeri de Cultura l'any 1990 i també el Premi Nacional de Música concedit per la Generalitat de Catalunya el 1995.

L'any 2011, per commemorar el seu 80è aniversari, l'Auditori de Girona va acollir la interpretació de la seva obra 'Passim-Trio' a càrrec de tres solistes d'Ensemble Intercontemporain. Però aquest no va ser l'únic homenatge que se la va retre fa vuit anys, sinó que també va ser nomenat com a primer compositor resident del Palau de la Música de cara per la temporada 2012-2013.

El músic i compositor Benet Casablancas ha lamentat la mort de Guinjoan a través de Twitter. "Un record emocionat pel mestre i amic Joan Guinjoan, un gegant de la creació musical del nostre país", ha expressat en una piulada a les xarxes.