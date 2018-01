Mor als 68 anys el gestor cultural i poeta Jordi Carrió

260x366 Jordi Carrió / Maria Espeus Jordi Carrió / Maria Espeus

El poeta i gestor cultural Jordi Carrió ha mort aquesta matinada als 68 anys víctima d'un càncer. La cerimònia de comiat se celebrarà aquest divendres a un quart de dues al cementiri de Collserola. Al llarg de la seva trajectòria de més de 50 anys va exercir com a Director Gerent del Centre gestor de Museus i Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Barcelona, va gestionar la incorporació de la col·lecció Thyssen al Monestir de Pedralbes, va ser el creador de la Fundació Barcelona Cultural, entre moltes altres activitats i el 2010 va ser nomenat per l'ICUB Director Adjunt Executiu del Museu d'Història de Barcelona. Carrió es va retirar com a empleat públic l'any 2014, però seguia vinculat al Cercle del Museu d'Història de Barcelona i l'associació d'amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Com a poeta, va publicar entre els anys 2003 i 2016 poemaris com 'Maïs, l’obra absent' (2003), 'Pols de vidre' (2006), 'Set poemes a Tàpies' (2007), 'Els dies que vindran' (2009), 'Suite Barcelona' (Fonoll, 2011) i 'Fin’amor' (Curbet, 2013). "No vaig començar a escriure fins al 2001. Tenia 52 anys. Si no ho feia era perquè ja hi havia en Feliu Formosa. I ell ho sap, això", va dir en una entrevista concedida a l'ARA Llegim arran de la publicació del llibre 'L’estació de Portbou', que inclou diverses fotografies de Manel Esclusa (Curbet, 2016)."El Portbou de Carrió és una reflexió fonda i descarnada sobre l’abisme de la Història i l’atzucac a què ha arribat el nostre continent durant els últims anys", va escriure Ignasi Aragay sobre 'L'estació de Portbou'. Tenia programades les presentacions d'una llibre recopilatori i d'un nou poemari.

La trajectòria de Jordi Carrió en el camp de la gestió cultural va arrencar a mitjans dels anys 60 organitzant diferents accions del col·lectiu d'artistes contemporanis 'ZAJ' a Barcelona i més endavant va ser Conseller del Districte VII de l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1979 i 1982.

A més, Carrió, que era el pare del director teatral Pau Carrió, va estar lligat al moviment de renovació pedagògica de les Escoles d'Estiu Rosa Sensat i Doctors Llicenciats i dels actes públics com la concentració de Granollers de 1979 per l'escola pública catalana.

Jordi Carrió va desenvolupar una estreta col·laboració amb el músic Jordi Savall: l'any 2008 es va incorporar com a patró a la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, fundada per Savall i Montserrat Figueras, i en va ser elegit president el 2016. Sense abandonar el terreny musical, l'octubre de 2014 Carrió es va incorporar com a assessor de la Fundació Pau Casals.