Mor el músic Mory Kanté als 70 anys

El músic guineà Mory Kanté ha mort aquest divendres als 70 anys en un hospital de Conakry després d'una llarga malaltia. Conegut com el Griot Elèctric, Kanté va ser un dels artistes més populars de l'Àfrica occidental, sobretot arran de l'èxit de la cançó Yé ké yé ké, publicada el 1987.

Nascut el 1950, va ser músic per tradició familiar. Va viure entre Guinea i Mali, on va aprendre a toca la kora i de seguida va treballar amb orquestres com la Rail Band de Salif Keita. Kanté hi va entrar quan tot just tenia 20 anys, i es va convertir en el cantant líder quan Keita va deixar la formació. Eren els temps de fusions rítmiques entre la tradició mandinga, la influència cubana i el rock, i també l'electrònica, un element que seria clau quan el músic guineà va triomfar arreu als anys 80, sobretot amb l'àlbum Akwaba Beach i especialment amb la cançó Yé ké yé ké.

Músics com el senegalès Youssou N'Dour han lamentat la mort de Mory Kanté, a qui N'Dour considerava "un germà gran" i "un baobab de la cultura africana". El president de Guinea, Alpha Condé, ha assegurat que "la cultura africana està de dol".