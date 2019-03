Els Mossos recuperen llibres dels segles XVIII i XIX robats durant la postguerra

Els Mossos d'Esquadra van recuperar a finals de gener nou llibres dels segle XVIII i XIX que havien estat robats de la Biblioteca Arús de Barcelona durant els primers anys de la postguerra. Un dels títols recuperats estava a punt de ser venut a través d'internet. De fet, la investigació policial va iniciar-se després de detectar l'anunci d'un llibre antic en una web especialitzada d'antiguitats i col·leccionisme que va alertar els responsables de la biblioteca pública. L'exemplar que s'anunciava era un llibre de temàtica especialitzada d'aquest equipament, s'oferia a la venda i duia els segells de la biblioteca estampats a l'interior. La Biblioteca Arús, que disposa de més de 80.000 títols centrats en l'obrerisme a Catalunya des del segle XVIII, no ha venut mai cap llibre ni ha cedit exemplars fora del seu recinte.

La investigació policial ha conclòs que els nou títols recuperats es van treure de la biblioteca durant els primers anys de la postguerra, quan l'equipament estava tancat al públic. En aquella època, algunes persones van endur-se llibres amb el compromís de retornar-los, però no totes ho van complir. Més tard, alguns dels seus hereus o familiars van trobar aquests títols i els van tornar a la biblioteca. En el cas dels nou llibres recuperats aquest any, procedien de l'herència d'unes persones que havien residit a prop de la biblioteca dècades enrere. Les hereves els haurien venut a un antiquari de Barcelona dins d'un lot procedent de la biblioteca personal dels familiars morts.

Els títols contenen els segells de la biblioteca que n'indiquen la procedència i la propietat. És per això que els Mossos han pogut retornar els llibres a la biblioteca, que actualment segueix en funcionament i és coneguda entre els antiquaris com un equipament que no cedeix els llibres fora de la institució. El material ha estat lliurat a la biblioteca perquè en garanteixi la conservació en qualitat de dipòsit i perquè són de la seva legítima propietat.