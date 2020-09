El Museu de Gerri de la Sal tanca l'estiu amb un 40% més d'usuaris

El Museu de Gerri de la Sal ha tancat els mesos d'estiu amb un increment d'un 40% d'usuaris respecte l'any passat. Així, entre juliol i agost hi han passat 1.079 persones, mentre que al 2019 ho van fer 637 en aquest mateix període. La nova proposta de visites combinades de l'equipament i les salines, la qual s'ha posat en marxa enguany, ha estat tot un èxit, segons ha explicat l 'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella. El perfil de turista que més s'ha interessat per les instal·lacions ha estat el de caràcter familiar, a més de parelles i gent gran, entre d'altres. Tot plegat, en uns mesos en què no hi havia grups concertats, el que fa que la valoració de l'augment visitants sigui encara més satisfactòria.

Des de la segona quinzena de juliol i durant tot l'agost s'han dut a terme visites guiades cada dijous i divendres. Ara,, se'n continuaran fent amb reserva prèvia i s'espera que aquestes setmanes hi hagi encara més moviment de gent a la zona en relació a l'any passat, segons ha dit Sentinella., explica el seu procés productiu: des del pesatge, fins al tiratge i la feina que es feia al salí de Gerri. A més, també es parla dels tipus de sal que es feien i de la història de la població vinculada a aquest producte, que era el seu motor econòmic.