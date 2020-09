Nakany Kante, Guinea i Sabadell connectats amb pop mandinga

La cita és el divendres 18 de setembre a les 21 h davant la pantalla per veure a la web del Mercat de Música Viva de Vic el concert de Nakany Kante. Després de la preestrena de fa unes setmanes al castell de Montjuïc, dins del cicle Sala Barcelona, l’actuació a L’Atlàntida serà la presentació oficial del disc De Conakry a Barcelone (Kasba Music, 2020), el tercer àlbum de la cantant guineana instal·lada a Sabadell des del 2009.

Si els anteriors treballs ja mostraven un talent amb una empenta irresistible, ara hi ha afegit un extra d’emoció i de ritme més connectat que mai amb Guinea Conakry, on ja fa temps que té renom. “Vam començar a gravar les cançons a Guinea amb músics d’allà. Volia mesclar la música que faig amb la guitarra mandinga, que al cap i a la fi forma part de la meva música”, explica Kante, que va tornar a Sabadell amb unes maquetes extraordinàries. I quan tocava enllestir la producció aquí, va arribar el confinament. “Al principi el confinament va ser una mica dur. Tenia por, però a poc a poc vaig entendre que ens en sortiríem. També va ser difícil tornar a assajar tots junts, però finalment vam poder treballar”, recorda com si tot plegat hagués passat fa mil anys i amb el somriure que encomana a les seves cançons.

“Per a mi, tristesa i alegria van de bracet. Puc cantar sobre una cosa trista, però sempre hi poso una melodia alegre per donar-hi esperança”, diu. Justament aquest és el tarannà de De Conakry a Barcelone, un disc exuberant i engrescador en què Kante aborda temàtiques doloroses amb la llum de les melodies i la força del ritme. Per exemple, a la cançó Monoté parla de l’estigma que han de carregar les dones estèrils. “És molt trist que a l’Àfrica tractem malament les dones que no poden tenir fills, com si tinguessin una maledicció. Jo canto per acompanyar-les, per donar-los esperança”, diu. A N’Massé denuncia la tradició de lliurar les nenes a matrimonis concertats. I en un altre to, a Samedi demana més llibertat per als joves: “Divendres és un dia molt important en la cultura musulmana, però per això mateix demano que deixin que els joves puguin tenir el dissabte per gaudir de la vida”.