Mor Nancy Sinatra als 101 anys

Nancy Sinatra, la que va ser la primera esposa del cantant i actor Frank Sinatra, ha mort als 101 anys, segons ha explicat la seva filla a través de Twitter. "Era una benedicció i la llum de la meva vida. Gràcies per tot", ha escrit Nancy Sinatra, que porta el mateix nom que la seva mare.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙