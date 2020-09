'El diablo a todas horas': Tom Holland, Riley Keough i Robert Pattinson a l'Amèrica del mal

'El diablo a todas horas':

(3 estrelles)

Direcció: Antonio Campos. Guió: Antonio Campos i Paulo Campos a partir d'una novel·la de Donald Ray Pollock. 138 min. Estats Units (2020). Amb Tom Holland, Riley Keough i Robert Pattinson. Disponible a Netflix

El nou llargmetratge d'Antonio Campos pren el títol de la novel·la de Donald Ray Pollock que adapta. Però això del dimoni a tota hora i a tot arreu podria ser també una bona manera de sintetitzar l'obra d'aquest director nord-americà, que des del seu debut amb Afterschool (2008) ha fet gala d'un estil pertorbador i d'una inquietud per explorar la qüestió del mal no com a excepció o antagonista sinó com a pulsió sempre present en la societat. Uns trets identificatius que fins i tot es fan palesos quan ha dirigit sèries com The sinner.

El film que estrena a Netflix, un recorregut pel revers sinistre de l'Amèrica profunda i religiosa des de la Segona Guerra Mundial fins a Vietnam, resulta també insòlit per la manera frontal com abraça una violència inquietant, i per la quantitat d'intèrprets força coneguts en papers incòmodes, amb una menció especial per a Robert Pattinson com a predicador amb fila d'estrella del rock i tarannà pedòfil. A El diablo a todas horas, la mort es presenta tan implacable com en una pel·lícula dels germans Coen i de vegades deixa el mateix regust d'humor negre. Campos vol generar una atmosfera malaltissa de sang, suor i pregàries pròpia d'un southern gothic a l'hora de resseguir la forja del que seria el típic heroi nord-americà. Però la crueltat amb què es despleguen els esdeveniments acaba resultant més gratuïta que estoica, més repetitiva que fatalista.