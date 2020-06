El Niño de la Hipoteca protagonitza la represa del Barnasants

La guitarra i la veu de Guiu Cortés, El Niño de la Hipoteca, van arribar aquest dijous al Casinet d'Hostafrancs en la represa del Barnasants després de l'aturada per la crisi del covid-19, tal com informa l'ACN. Fins a dues vegades ha hagut de cancel·lar el festival els concerts de l'artista, la primera vegada a mitjans de març i la segona, programada amb l'esperança que la crisi no s'allargaria tant, a finals de maig. Per compensar el retard i, sobretot, la limitació d'aforaments que encara imperava, el cantautor ofereix fins a quatre concerts fins diumenge, per a un públic màxim de 80 persones per actuació, tothom assegut. Cortés ha tornat al festival amb un format íntim i un repertori farcit de les cançons amb què ha destacat com a cantautor.

El Niño de la Hipoteca ha actuat per a una vuitantena de persones, l'aforament màxim que (mentre ha durat la fase 3 a Barcelona) es podia autoritzar en un auditori amb capacitat per a 300 persones. Com que no se sabia amb exactitud en quina fase estaria Barcelona quan es van posar a la venda les entrades, el 2 de juny, inicialment es van oferir 30 localitats, després 50 i, "fa dos dies", les 80 definitives, ha explicat a l'ACN el director del festival, Pere Camps. Els concerts de divendres i dissabte pràcticament també han exhaurit les entrades, i per al de diumenge ja només en queden una quinzena.

651x366 El Niño de la Hipoteca xerrant amb el públic durant el concert al Casinet d'Hostafrancs, dins del Barnasants / PAU CORTINA / ACN El Niño de la Hipoteca xerrant amb el públic durant el concert al Casinet d'Hostafrancs, dins del Barnasants / PAU CORTINA / ACN

Així doncs, el públic ha assistit al concert amb una amplitud gens habitual, asseguts i amb mascareta (això es mantindrà també, en principi, encara que "l'etapa de represa" ja no ho exigeixi si ja es mantenen les distàncies de seguretat). El Niño de la Hipoteca ha fet broma amb l'entusiasme del públic malgrat la poca llibertat de moviments, l'espai desangelat i les mascaretes. "No cal que m'ho aplaudiu tot!", exclamava el músic entre rialles.

La represa del festival Barnasants ha sigut puntual, i ha sigut possible gràcies a la disponibilitat de l'artista i del Casinet d'Hostafrancs, on, d'altra banda, el festival té previst reprogramar altres concerts suspesos per la crisi del coronavirus. Però després dels quatre concerts d'El Niño de la Hipoteca el festival es torna a aturar. Reapareixerà per a un nou concert de Montse Castellà, el 8 d'agost a Sant Llorenç d'Hortons, i un altre d'Andrius Mamontovas el 12 de setembre a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat. No serà fins als mesos d'octubre i novembre que se celebrarà el gruix de les actuacions reprogramades, gairebé una trentena, segons ha explicat Camps a l'ACN, però sense les principals col·laboracions internacionals i espectacles especials de l'edició.