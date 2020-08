Suu, Izal, Sopa de Cabra i Stay Homas actuaran a Les Nits d'Acústica de Figueres

"Serà com un parèntesi. No la comptarem com una edició de l'Acústica", diu Xavier Pascual, director del Festival Acústica de Figueres. El parèntesi té un nom, Les Nits d'Acústica, i un format: concerts adaptats a la realitat pandèmica que se celebraran a la capital empordanesa els dies 27, 28 i 29 d'agost. Al cartell, grups i artistes com Sopa de Cabra, Izal, Stay Homas, Suu, Andrea Motis, Gertudis, Joan Miquel Oliver i Maika Makovski, entre d'altres.

Intentar fer un Acústica com el d'anys anteriors, amb actuacions multitudinàries, era "temerari", tal com admet Pascual. I davant l'excepcionalitat del moment només hi havia dues opcions: "anul·lar o reinventar-nos i crear un projecte adaptat a la nova normalitat". Així doncs, la solució és Les Nits d'Estiu, una programació en tres espais amb aforaments limitats i entrades de pagament, amb preus que van dels 6 als 25 euros, i uns horaris que deixen molt marge entre concerts. Les entrades estaran disponibles aquest dimarts a les 20 h a la web del festival.

L'escenari principal serà al Parc de les Aigües, que tindrà una capacitat per a 600 persones, tothom assegut i amb la distància profilàctica habitual en els espectacles de l'era covid. Allà hi actuaran: dijous 27, Stay Homas (20.45 h) i Doctor Prats (0.30 h); divendres 28, Sopa de Cabra (20.45 h) i Gertrudis (0.30 h); i dissabte 29, Izal (20.45 h) i Miki Núñez (0.30 h)."No ens hem volgut allunyar de l'essència de l'Acústica i seguir fent de termòmetre de la música del país", diu Pascual.

També hi haurà concerts al Claustre de l’Institut Ramon Muntaner, un espai que fa anys ja havia sigut un escenari de l’Acústica, i que tindrà un aforament de 300 persones. "El claustre acollirà concerts acústics que recuperaran l'esperit de l'Acústica de les primeres edicions", recorda Pascual. Hi actuaran: dijous 27, Andrea Motis en format trio (21 h) i el duo Cala Vento (24 h); divendres 28, Suu en format duo (21 h) i Maika Makovski (24 h); i dissabte 29, Ferran Palau i Maria Jaume (21 h) i Joan Miquel Oliver (24 h).

Sí que és manté l'escenari del Teatre Jardí, amb la capacitat reduïda gairebé al 50%, a 800 espectadors. Serà l'espai de l'Acustiqueta, la programació familiar, que aquest any inclou dos espectacles a les 19 h: el de Dàmaris Gelabert, divendres 28, i el d'El Pot Petit, dissabte 29.