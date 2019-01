Una comèdia per trencar amb els estigmes de les persones grasses

260x366 Esther Soto Esther Soto

Preocupar-se per si cabràs als seients dels avions 'low cost' o de l'autobús; anar de compres i que no tinguin la teva talla perquè és la "talla especial"; arribar tard al cinema i haver de passar pel mig de les fileres vigilant no donar un cop de cul a cap espectador; que et mirin amb mals ulls quan menges alguna llaminadura en públic, o anar a una entrevista de feina i sentir-te jutjat per tot menys pel currículum. Aquestes i moltes altres són algunes de les molèsties que les persones grasses, o que no tenen un físic normatiu, han d'aguantar cada dia.

La Júlia –interpretada per l'actriu Esther Soto–, que està farta de passar pel tub, protagonitza la comèdia 'No hi entro'. Fent duo amb Mireia Ros, i dirigida per Edu Soto, l'espectacle reflecteix les vivències i aprenentatges d'una persona 'talla gran'. Al llarg de la trama, la Júlia comprèn que "el simple fet d'estar grassa no és motiu per ser més desgraciada, ni més feliç", explica Soto, sinó que la clau és no sentir-se responsable per no cabre en una societat que no fa l'esforç de cedir-te espai.

"Vivim en un món amb tendències unificadores, on les particularitats de cadascú sembla que facin nosa", reflexiona Pericas. És en aquest punt d'inflexió que es produeix "una dura lluita personal per entendre que ser com ets no té per què ser dolorós". El text està inspirat en el llibre 'No quepo! No quepo!', de Lourdes de Miquel, però l'adaptació teatral del llibre busca anar més enllà de l'obra tòpica sobre grasses i vol recrear una història on l'espectador pugui trobar una dona grassa que viu i riu amb els seus clarobscurs, "com els que tots sentim", subratlla el director. La funció es podrà veure al Jove Teatre Regina del 7 al 17 de febrer.