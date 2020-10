'No matarás': Mario Casas es carrega a les espatlles un 'thriller' moral, nocturn i frenètic

'No matarás'

(3 estrelles)

Direcció: David Victori. Guió: David Victori, Jordi Vallejo i Clara Viola. 95 min. Espanya (2020). Amb Mario Casas, Milena Smit, Elisabeth Larena i Javier Mula. Estrena als cinemes

No matarás comença amb un llarg pla seqüència centrat en la nuca i les espatlles de Mario Casas, evitant fins al final mostrar-ne el rostre. Amb aquesta decisió, el director David Victori ens diu que el pes de la pel·lícula recaurà íntegrament en el cos de l’actor, a qui veurem de manera diferent de com estem acostumats. Aquí Casas encarna el Dani, un noi tímid que ha passat els últims anys cuidant el seu pare malalt, i que quan per fi està a punt d’aixecar el vol i marxar en un llarg viatge, coneix la Mila (la debutant Milena Smit, posseïdora d’una elèctrica intuïció física), una noia que és el seu antònim i que l’arrossega a una nit de violència i decisions al límit.

Amb aquest plantejament i acotament temporal, Victori s’espolsa el motlle acadèmic de l’anterior El pacto per deixar-se anar en una posada en escena més estripada i sensorial, explotant les possibilitats que el Poble Nou de Barcelona ofereix com a escenari inhòspit i solitari. Com ja passava a Contratiempo i la recent El practicante, Casas sembla interessat a esquerdar la seva imatge d’estrella, entregant-se de manera encomiable al trajecte que li ofereix No matarás: posar en dubte els pilars del que se sol considerar una bona persona, fins a arribar a un pla final, reflexiu i sostingut, que potser trontolla una mica en una proposta que treu el millor de si mateixa en el moviment incessant.