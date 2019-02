"No es pot tocar el cos de Franco; el temple és inviolable"

El prior del Valle de los Caídos, on està enterrat el dictador Francisco Franco, assegura que no podrà ser exhumat, com vol el govern espanyol, ja que "no es pot tocar el cos d'un difunt que es troba en un temple custodiat per un orde religiós en un espai que és inviolable". Franco va ser enterrat des de la seva mort (1975) a la basílica, un monument situat a 50 quilòmetres de Madrid que ell mateix va ordenar construir, i on també tenen sepultura milers de combatents dels dos bàndols de la Guerra Civil Espanyola.

El cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, "ha fracassat amb Franco", assegura el prior benedictí Santiago Cantera en una entrevista que publica avui el diari espanyol 'La Razón'. "Penso que el Tribunal Suprem, basant-se en raons jurídiques, s'oposarà a l'exhumació", segons Cantera, que acusa el Govern d'haver-se mogut "des del desconeixement, des de la ignorància, amb prepotència i odi".

El capellà menysprea també la ministra Delgado, dient que confon termes polítics i que un cos embalsamat té un tractament jurídic diferent que unes altres restes. Assegura que el dret, les relacions internacionals i la moral estan de la seva banda. També el Vaticà, que creu que va desautoritzar la vicepresidenta a l'afirmar que és una qüestió interna.

A més, assegura que ha sigut víctima d'atacs personals per part del govern –que ha assenyalat que va ser candidat a les eleccions generals del 1993 i als comicis europeus del 1994 del partit Falange Española Independiente–, però continua mostrant-se bel·ligerant, com ha fet en els últims anys, contra el govern, el Senat i els familiars dels morts enterrats al Valle: "Com més m'ataquin més presentaré batalla".

La Fundación Francisco Franco, dedicada a preservar la seva memòria, va anunciar que presentarà un recurs al Suprem perquè considera que el procés per a l'exhumació està ple d'"il·legalitats i arbitrarietats". L'alt tribunal ja va rebutjar el desembre passat de manera provisional el bloqueig de l'exhumació, com demanava la família, encara que va reconèixer que, si els descendents de Franco recorrien la decisió final, el trasllat de les restes no podria fer-se sense l'autorització dels jutges. El prior del Valle està confiat que ara donarà la raó als familiars –la basílica està estudiant presentar recurs– i, si més no, apunta al Tribunal Europeu de Drets Humans.