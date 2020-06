Els primers acords de l'OBC després del confinament

L'OBC torna a L'Auditori de Barcelona per fer el primer assaig després del confinament. Els músics s'han trobat per preparar un primer programa que enregistrarà divendres Catalunya Música. Estarà dirigit des del clavicèmbal per Dani Espasa i el repertori inclou músiques de Baguer, Haydn i Mozart. Els músics han mantingut una distància de seguretat de dos metres i han entrat amb mascareta després que els prenguessin la temperatura a la porta. Hi han anat una trentena de músics i, segons fonts de L'Auditori, l'experiència ha estat molt positiva i s'ha respirat "molt bona sintonia" entre els intèrprets. Els músics tenen escrits a les cadires els seus noms de manera que mantindran el seu lloc al llarg de la setmana. Catalunya Música emetrà els concerts enregistrats aquest l'estiu mentre que TV3 enregistrarà els concerts de juliol.

D'altra banda, aquest dilluns, a les 20.30 h, el Quartet Casals serà al Facebook dels principals auditoris d'Europa de la mà del projecte internacional de retransmisisons en streaming impulsat per ECHO i les sales de concerts més importants del continent.

Per la seva banda, els músics de la Banda Municipal de Barcelona també han començat avui a assajar i enregistraran quatre concerts durant el mes de juliol que s'emetran a Catalunya Música a la tardor.