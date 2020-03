Òmnium Cultural engega la campanya #CompartimCultura

La primera sessió de Confins Culturals serà el dilluns 23 a les 17 h i anirà dirigida als més petits, amb els contes dels rondallaires Vivim del Cuentu. Després hi haurà altres activitats, com ara el programa Literatura a domicili, una tertúlia literària que inaugurarà a les 19 h la traductora Carlota Gurt , p remi Mercè Rodoreda d’Òmnium Cultural 2019 amb els contes de Cavalcarem tota la nit . L’acompanyarà el llibreter Xavier Vidal, de la llibreria Nollegiu. També hi participaran David Nel·lo , p remi Sant Jordi de novel·la 2019 amb Les amistats traïdes, i Gemma Ruiz, autora del llibre Ca la Wenling. A les 22 h serà el torn de la cultura popular, amb un programa creat per Virus Popular, integrat per cinc persones amb el lema "Davant del virus, bona cara!". La programació s'anirà ampliant i es podrà consultar al web d'Òmnium.