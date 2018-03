Oriol Broggi s’estrena com a director d’òpera al Festival de Peralada

El director teatral Oriol Broggi recorda que va veure per primer cop La flauta màgica al Liceu quan era petit, però l’impacte va arribar a Salzburg, on va anar a veure l’òpera amb el seu pare i el seu avi. No se li esborra la imatge d’un Sarastro que semblava que s’adrecés exclusivament a ell. Broggi té una llarga experiència teatral però fins ara mai s’havia atrevit a dirigir una òpera. Ho farà per primer cop en la 32a edició del Festival Castell de Peralada, precisament amb La flauta màgica i acompanyat de Josep Pons i l’Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu. “És un abisme -diu Broggi-. Vinc d’un món on tot és més senzill perquè no necessites una tècnica extraordinària; l’òpera és un món més complex, que no conec”. La flauta màgica de Broggi es farà amb l’orquestra al bell mig d’un escenari pràcticament buit on aniran apareixent els cantants, que s’aniran movent per l’espai. “Volia visualitzar la música”, detalla Broggi.

Peralada aixecarà el teló amb Missa de rèquiem, de Verdi, que interpretarà l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la dirigirà Giampaolo Bisanti, amb les veus del Coro Intermezzo i els solistes Leah Crocetto, Ekaterina Gubanova, Charles Castronovo i Alexander Vinogradov. Començar amb aquesta obra de Verdi és una manera de retre homenatge a Carme Mateu, la impulsora i ànima del Festival Castell de Peralada, que va morir al gener. “Cada nit estarà present en cada espectacle. Volem que aquesta 32a edició, que se celebrarà del 5 de juliol al 17 d’agost, sigui un homenatge a ella:un homenatge musical, inaugurem amb una de les òperes que més li arribaven al cor; un homenatge artístic, i la presentació del premi Carme Mateu de música i dansa [destinat a la lírica i la dansa], que era una sorpresa que li havíem preparat”, explica la filla de Mateu i presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué.

Joan Manuel Serrat és l’artista que més cops ha actuat a Peralada:aquesta serà la seva majoria d’edat. Serà en el festival empordanès on iniciarà la seva gira Mediterráneo da capo. Santana, Rufus Wainwright, Carla Bruni, Kool & The Gang i Sílvia Pérez Cruz, que estrena un nou espectacle amb Marco Mezquida, són alguns dels artistes que passaran pel Festival Castell de Peralada.

Kaufmann i Domingo

Com cada any, Peralada fa una gran aposta per la lírica. Hi haurà un recital de Javier Camarena a l’església del Carme; Jonas Kaufmann, considerat un dels tenors més importants del moment, cantarà amb l’Orquestra Titular del Teatro Real, i Plácido Domingo interpretarà Thaïs de Massenet amb Ermonela Jaho. “Peralada serà més barroc que mai”, assegura el director del festival, Oriol Aguilà. Xavier Sabata protagonitzarà Rinaldo, de Georg Händel. Es tracta d’una versió de l’any 1731 que arriba per primer cop al festival en concert. “El que em fascina de Händel és la seva capacitat d’adaptar-se als cantants de l’època -diu Sabata-. Aquesta segona versió s’ha fet molt poc, està molt poc reivindicada i té molta força”.

L’opera Acis i Galatea, de Händel, amb direcció de Rafael R. Villalobos, i Vespres d’Arnadí, de Fausto Nardi, tancaran l’oferta lírica del festival. “Ens hem convertit en especialistes d’òpera de butxaca”, assegura Aguilà.

Peralada balla hip-hop i flamenc

Giselle tornarà a Peralada després de 21 anys, amb el Ballet du Capitole de Toulouse i sota la direcció de Kader Belarbi. “Belarbi li dona una mirada emocional que l’allunya de la fredor de les grans companyies”, assegura el director del festival, Oriol Aguilà. María Pagés estrenarà a Catalunya Una oda del tiempo. “És una mirada sobre el pas del temps, abraça tot el que és el flamenc, des de l’origen fins als nostres temps”, diu Pagés. L’espectacle, en què participen setze ballarins, reflexiona sobre la contemporaneïtat: “Ens hi hem deixat la pell, és l’aposta més important de la companyia en tota la seva història, i ja són vint-i-nou anys”, afegeix Pagés. A Peralada també es podrà veure Amore amb les estrelles del Bolxoi. Folia, de Mourad Merzouki, que s’estrena a Espanya, tancarà el festival. “És música barroca en viu i té com a protagonista el llenguatge del hip-hop; amb aquest espectacle volem portar públic”, explica Aguilà.