Oriol Broggi torna a casa amb un text de Jean-Luc Lagarce

Feia un any i mig que el director Oriol Broggi no trepitjava l'escenari de la Biblioteca de Catalunya, on ha cultivat grans èxits com Incendis (2011), Una giornata particolare (2015) i Bodas de sangre (2017). Ara el director torna a aquest espai precisament amb un espectacle que parla dels retrobaments familiars, de tornar a casa. Només la fi del món, del dramaturg francès Jean-Luc Lagarce, és la història d'un home que ha estat fora de la seva llar durant 12 anys i que, quan sap que té una malaltia i que es morirà aviat, decideix tornar-hi. "L'obra de teatre és trista, perquè el protagonista sap que morirà. Vol reconciliar-se amb la seva família, però el seu retorn provoca una sèrie de recriminacions naturals per part dels seus germans, que tenen guardades moltes emocions a dins", explica Broggi. El text, que s'estrenarà el 12 de febrer i que s'havia representat el 2003 al Teatre Tantarantana, ha estat traduït de nou per Ramon Vila.

Per portar-lo a escena, Broggi ha reunit alguns dels actors habituals de La Perla 29, com Màrcia Cisteró, Sergi Torrecilla i David Vert. Aquest últim s'encarrega d'interpretar el protagonista, un escriptor que durant tots aquests anys pràcticament no ha tingut contacte amb la seva família. "Té por a la mort i al retrobament. Sap que no serà fàcil ni feliç, però igualment decideix anar a casa, perquè és conscient que els retrets, en certa manera, li són necessaris", assenyala l'actor. Allà es trobarà amb les ferides emocionals del seu germà (Torrecilla), la seva germana (Clàudia Benito), la cunyada (Cisteró) i la mare (Muntsa Alcañiz). "És un estranger a la pròpia família", el defineix Alcañiz, que afegeix que l'espectacle gira al voltant "dels mals irreparables" entre les persones.

Una d'aquestes ferides és la sensació de no ser prou estimat, que és el motiu pel qual el protagonista fuig de casa després de la mort del pare. "Se sent incomprès per tota la seva família. Creu que no se l'estimen prou", assenyala Vert, i Ramon Vila afegeix que el fet d'haver marxat genera "un misteri constant al voltant de la figura d'aquest home". Els personatges que l'acompanyen tampoc viuen tranquils. "Tots comparteixen aquesta incapacitat d'accionar la pròpia felicitat. Estan suspesos en una mena de malestar crònic, però no el poden acceptar perquè no han viscut cap tragèdia", apunta Benito.

Una posada en escena "desèrtica"

La família de Només la fi del món espolsa els seus draps bruts en un escenari despullat d'artificis. "Lagarce és un escriptor extremadament teatral i el seu text té una poètica especial. Per això ho hem eliminat tot i hem deixat el personatge sol a escena. No hi ha un disseny de vestuari ni una escenografia molt marcada", destaca Broggi, que diu que la posada en escena serà "molt desèrtica" per realçar així cada personatge i les seves emocions. La companyia actuarà sobre la sorra característica de la Biblioteca de Catalunya, on simularan trobar-se "en una ciutat grisa i industrial dels afores de París", diu Broggi.

Amb aquest espectacle, la companyia també vol reivindicar la figura de Lagarce com un dels dramaturgs cabdals dels anys 70, 80 i 90 a França. "Juntament amb Bernard-Marie Koltès, va ser un dels referents de l'època, però Lagarce és molt menys conegut", explica Vila, que assenyala que "ell i Mouawad són els grans noms de l'escena francesa contemporània". Per al traductor, Només la fi del món "no és una obra fàcil o amable de llegir", perquè "està escrita, sobretot, per ser dita, respirada i escoltada".