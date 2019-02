Els Oscars a millor muntatge, fotografia, curt d'acció i maquillatge i vestuari s'entregaran durant la publicitat

Després d'anunciar que aquest any la cerimònia d'entrega dels Oscars no tindrà presentador, l'Acadèmia de Hollywood suma ara una nova decisió sobre la gala que també ha aixecat polèmica. Enguany, els Oscars a millor muntatge, fotografia, curt d'acció i maquillatge i vestuari es donaran durant la pausa publicitària. La decisió, segons l'Acadèmia, respon a la voluntat de reduir la durada de la cerimònia perquè no s'allargui més de tres hores, i els discursos dels premiats s'emetran posteriorment a la retransmissió. Per tant, quedarà fora de la retransmissió televisiva la possible victòria de l'espanyol Rodrigo Sorogoyen, que competeix a la categoria de millor curt d'acció amb 'Madre'.

La mesura de l'Acadèmia no ha agradat a alguns cineastes com Guillermo del Toro, que a través de Twitter ha posat èmfasi en la importància dels Oscars a millor fotografia i muntatge. "Estan al cor de la nostra creació. No són hereves de la tradició teatral o literària: representen el cinema en si mateix", ha escrit el cineasta.

