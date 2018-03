Els 10 moments dels Oscars

La 90a edició dels Oscars va coronar 'La forma del agua' com la gran triomfadora de la nit, però la gala va estar plena de moments divertits, reivindicatius i emocionants.

1- Frances McDormand posa les dones en peu.

Era la gran favorita i no va fallar. Onze anys després de guanyar l'Oscar per 'Fargo', Frances McDormand es va endur el seu segon Oscar per 'Tres anuncios en las afueras' i va pujar a l'escenari amb nervis ("estic hiperventilant una mica") però amb ganes de dir quatre coses ben dites. Després dels obligats agraïments, va demanar a totes les dones nominades del públic que s'aixequessin de les cadires. "Vinga, Meryl, si tu ho fas totes et seguiran", va bromejar. Entre grans ovacions i amb totes les nominades dempeus, es va dirigir als productors: “Tenim històries que explicar i projectes que finançar. No vingueu a parlar amb nosaltres aquesta nit a les festes. Truqueu-nos d'aquí un parell de dies a les vostres oficines. Ajudeu-nos a explicar les nostres històries”.

2- La redempció de Bonnie i Clyde

"Ja hem arribat a la recta final, estem a punt de presentar l'últim premi. Per tant, ja no pot sortir res malament", bromejava Jimmy Kimmel abans de donar pas a Warren Beatty i Faye Dunaway, que van tornar a l'escenari del crim per presentar un altre cop l'Oscar a la millor pel·lícula. "Diuen que la segona vegada que ho fas sempre és millor", va dir Dunaway. Beatty va tenir algun problema per obrir el sobre, però aquesta vegada, la targeta era la correcta. Bonnie i Clyde es van redimir del 'fiasco' de l'any passat.

3- Eva Marie Saint, més veterana que els Oscars

Eva Marie Saint, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària el 1953 per 'La llei del silenci', va presentar el premi al millor vestuari. Llegenda viva del Hollywood clàssic, l'actriu va recordar el seu treball amb Hitchcock a 'Perseguit per la mort' i la figura d'Edith Head, la dissenyadora de vestuari guanyadora de vuit Oscars i va bromejar amb la seva edat: “M'he adonat ara mateix que soc quatre mesos més vella que l'Acadèmia, què us sembla?”.

4 - Sufjan Stevens, l'actuació més sòbria i sublim

En uns Oscars sempre dominats per una concepció de la música maximalista i estrident, Sufjan Stevens va oferir l'altra cara de la moneda: la interpretació de 'Mistery of love', el seu tema de 'Call me by your name', no va aixecar ningú de les butaques però va regalar al públic un dels moments musicals més sublims i delicats dels últims anys, pura sobrietat si no fos per la jaqueta amb incrustacions de joies i brodats que portava el músic.

5- Primer Oscar de Roger Deakins després de 14 nominacions

El director de fotografia Roger Deakins va trencar una de les pitjors ratxes de la història dels Oscars amb el seu premi per 'Blade Runner 2049', la primera estatueta que s'emporta després de catorze nominacions. Després de tants anys veient com altres col·legues s'emportaven els honors, Deakins va optar per uns agraïments ràpids i humils, destacant que la seva és una feina d'equip. Un premi molt merescut.

6- James Ivory, l'oscaritzat més veterà

James Ivory, que només tenia 11 mesos quan es va celebrar la primera edició dels Oscars, va guanyar la seva pugna particular amb Agnès Varda i es va convertir, amb 89 anys, en el guanyador de l'Oscar de més edat de la història gràcies al seu premi pel guió adaptat de 'Call me by your name'. El llegendari cineasta, que duia una samarreta amb la cara dibuixada de Timothée Chalamet, va agrair primer de tot l'autor de la novel·la i va tenir un record emocionant per a Ismail Merchant i Ruth Prawer Jhabvala, el productor i la guionista amb qui va fer les seves millors pel·lícules.

7- Tres víctimes de Weinstein reclamen justícia i diversitat

"Aquest any, moltes persones han dit la veritat i a poc a poc es va obrint un nou camí". Les paraules d'Annabelle Sciorra, acompanyada d'Ashley Judd i Salma Hayek, tenen un valor extra: són tres de les víctimes dels abusos de Harvey Weinstein que han fet públic el seu testimoni contra el magnat. El seu discurs no es va limitar al moviment 'Time's up': van reclamar "igualtat, diversitat, inclusió i interseccionalitat" i van donar pas a un vídeo que barrejava les reivindicacions d'altres víctimes d'abusos com Mira Sorvino i de cineastes com Jordan Peele, Greta Gerwig, Ava Duvernay i Kumail Nanjiani, abanderats de la lluita per un Hollywood més divers en qüestions de raça i gènere.

8- La visita sorpresa en viu a un cinema

Si l'any passat els Oscars van portar un grup de turistes per sorpresa al Dolby Theater on se celebraven els Oscars, aquest any van ser els actors i actrius els que van abandonar el teatre una estona sorprendre els espectadors del Chinese Theater que hi ha creuant el carrer. Jimmy Kimmel, Gal Gadot, Guillermo del Toro, Armie Hammer i altres estrelles dels Oscars van interrompre la projecció d''Un pliegue en el tiempo' per regalar llaminadures i salsitxes a uns espectadors que van embogir. La idea era bona, però les càmeres no van poder captar moltes de les reacions i el gag va resultar una mica fallit.

9 - Tiffany Haddish i Maya Rudolph, les millors presentadores

Les presentadores més divertides de la nit van ser Maya Rudolph i Tiffany Haddish, que van aparèixer amb les sabates de taló alt a les mans. "Ja no puc més, porto aquestes sabates des de les 11 del matí, m'han sortit ampolles", deia Haddish. "Jo les porto des dels premis Choice Awards i ja m'ha caigut el dit petit", apuntava Rudolph. "Ja sé que la gent ens veu i es pregunta si els Oscars no s'estaran tornant ara massa negres. Però no patiu, que encara queda molta gent blanca per sortir. Moltíssima. I darrere l'escenari hi ha un munt blancs, no us podeu imaginar". Si els discursos sobre diversitat d'aquesta edició no són paraules buides, els Oscars haurien d'anar pensant en contractar-les per presentar la pròxima gala.

10 - Kumail Nanjiani, la revelació dels Oscars

L'actor i cineasta d'orígen paquistaní Kumail Nanjiani no va guanyar l'Oscar al millor guió original de 'La gran enfermedad del amor', però va ser una de les sensacions de la gala en totes les seves intervencions. Amb Lupita Nyong'o al seu costat, va fer broma sobre la pronunciació dels seus noms. "En realitat Kumail Nanjiani és el meu nom artístic. El meu nom pakistanès és Chris Pine. Imagineu la gràcia que em va fer quan va apareixer el Chris Pine blanc". Nanjiani es va presentar com un immigrant procedent del Pakistan i Iowa, "dos llocs que ningú a Hollywood pot situar en un mapa". Nanjiani van enviar un missatge de suport als 'dreamers' que Trump vol expulsar dels Estat Units i, de propina, va deixar una de les millors frases del vídeo sobre la diversitat a Hollywood: "Algunes de les meves pel·lícules favorites són de paios heterosexuals blancs sobre paios heterosexuals blancs. Ara els paios heterosexuals blancs poden veure pel·lícules sobre gent com jo i sentir-s'hi identificats. No és difícil, jo ho he fet tota la vida".