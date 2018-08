Els Oscars donaran un premi a la pel·lícula més popular de l'any

El president de l'Acadèmia de Hollywood John Bailey ha anunciat "canvis significatius" a la cerimònia dels Oscars 2019, que se celebrarà el 24 de febrer. L'objectiu principal és capgirar la pèrdua d'audiència dels últims anys i el canvi més significatiu és l'estrena d'una nova categoria dedicada a les pel·lícules més populars.

La gala dels Oscars 2018 va durar quasi quatre hores i va ser la menys vista de la història. Encara que va arribar als 26,5 milions d'espectadors, l'audiència va baixar un 19% respecte a l'any anterior. Davant d'aquests resultats, l'Acadèmia no vol que la gala d'enguany sobrepassi les tres hores de durada. Per agilitzar l'entrega de premis, s'anunciaran alguns dels guanyadors durant els talls de publicitat i s'emetran els millors moments d'aquests discursos durant la retransmissió de la gala.

L'Acadèmia ha indicat el seu compromís d'oferir "uns Oscars accessibles als espectadors de tot el món", és per això que inclourà una nova categoria per reconèixer la pel·lícula amb més èxit popular. Tot i que encara no se sap quin criteri se seguirà, es garanteix la presència dels films més comercials de l'any, un fet no sempre habitual.

Un altre canvi que ha anunciat l'Acadèmia és l'ampliació a un màxim de deu del nombre de produccions que optin a l'Oscar a millor pel·lícula –tradicionalment són cinc–. Per exemple, va ser molt criticada l'absència de Batman, 'El cavaller fosc', entre les candidates del 2009.

L'última alteració que s'ha anunciat és la data de celebració dels Oscars del 2020, que se celebraran dues setmanes abans del que és habitual, el dia 9 de febrer.