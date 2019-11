Ozzy Osbourne només actuarà a Madrid amb 'No more tours 2'

El cantant de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha anunciat aquest dilluns les dates reprogramades del 2020 de la seva gira No more tours 2 a través d'un comunicat de Live Nation España. El concert serà el diumenge 22 de novembre del 2020 al Wizink Center de Madrid, amb el grup Judas Priest de convidat. En un principi, Osbourne va haver de cancel·lar els primers quatre concerts de la gira, que començava a Dublín, a causa d'una forta grip que corria el risc de derivar en una pneumònia.

Malgrat els problemes de salut, el príncep de les tenebres té clar que vol seguir celebrant les seves cinc dècades en la música, i per això ha anunciat: "No veig el moment de tornar a treure el meu cul a l'escenari i posar-lo en marxa, però haureu de ser una mica més pacients. Vull estar preparat al 100% per sortir de gira i flipareu". La gira de sis setmanes que inicialment estava prevista al gener ara s'ha reprogramat per a l'octubre del 2020 al Regne Unit, país natal del cantant i compositor, i s'acabarà el 7 de desembre a Hèlsinki, a Finlàndia. La gira inclou parades en unes quantes ciutats del Regne Unit, incloent-hi la natal: Birmingham, per a un espectacle de Halloween. Les cites europees passaran per ciutats d'Irlanda, Alemanya, Àustria, Itàlia, Suïssa, Suècia, Finlàndia i Espanya, amb un únic concert.



El mes de gener passat, el cantant va cancel·lar el concert del 3 de març a Barcelona per una forta grip. Tot i que el concert ha canviat el dia i la ubicació, les entrades ja comprades segueixen sent vàlides per a les noves dates fixades per a la gira.

Les entrades sortiran a la venda demà, 12 de novembre, a partir de les 10 del matí a les webs de Live Nation, Ticketmaster i a El Corte Inglés.