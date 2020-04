El Palau de la Música travessa fronteres en la nova temporada 2020-2021

Presentada per via telemàtica –el confinament hi obliga–, la temporada 2020-2021 del Palau de la Música oferirà un total de 135 concerts que s'articulen al voltant del lema "Perspectives". "La música s'enriqueix amb la pluralitat de perspectives de tots els que participen dels seus processos, des dels creadors fins als públics, passant indispensablement pels intèrprets", argumenta Joan Oller, el director general del Palau. Així, des de Bach, de qui es commemorarà el centenari de l'estrena a Barcelona de la Passió segons sant Mateu, fins a la finlandesa Kaija Saariaho i l'empordanès Marc Timón, compositors convidats, passant per artistes d'altres àmbits com ara la visual Alba G. Corral, responsable de la imatge de la temporada, la narradora Irene Solà i el cineasta Pere Portabella, el cartell 2020-2021 proposa "una temporada innovadora que vol sorprendre i oferir noves mirades", en paraules de Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana.

Sense renunciar als noms consagrats, Joan Oller aposta per un relleu generacional d'artistes per estar al dia del que es cou a nivell de referents musicals internacionals: "Estem convençuts que marcaran el futur de la música els pròxims anys i que, des de diferents perspectives, s'acosten al fenomen musical amb noves idees i una actitud fresca i actual", comenta Mercedes Conde, la directora artística adjunta. Entre els noms que destaca hi ha el de la jove violinista noruega Mari Samuelsen, que ofereix concerts "molt originals", amb compositors que van de Pärt a Brahms, i que debutarà al Palau. Conde també assenyala la presència del tenor mexicà Javier Camarena, que també s'estrenarà a la sala modernista. A més, la directora celebra el retorn del Quartet Casals, que s'implica per tres temporades successives al Palau.

651x366 La violinista Mari Samulesen / DECCA La violinista Mari Samulesen / DECCA

Bach Lovers i Fools

La primera vegada que es va interpretar la Passió segons Sant Mateu a l'Estat va ser al Palau de la Música, el 23 de febrer del 1921. De fet, va ser aquest compositor qui va empènyer Lluís Millet a fundar l'Orfeó Català el 1891. Bach estarà present en dues noves línies Bach Lovers, "ortodoxa i fidel a la interpretació canònica", segons Conde, i Bach Fools, "heterodoxa i experimental". Dins de Bach Lovers, el plat fort serà la Passió segons Sant Mateu que interpretarà l'Orfeó Català, dirigit pel titular Simon Halsey, amb el Cor Infantil, l'Orquestra Simfònica Camera Musicae i catorze solistes de la Filharmònica de Berlín. "Serà una interpretació majestuosa amb prop de cent cantaires", comenta la directora adjunta. També s'han programat els llibres I i II d' El clave ben temperat amb Evgeni Koroliov i Piotr Anderszewski respectivament, i un recital amb l'organista de la catedral de Notre-Dame, Olivier Latry. En el cicle Bach Fools, el Cor de Cambra abordarà el Magníficat i la Missa en si menor, sense oblidar la Passió segons Sant Joan dirigida per un dels directors més estimats del públic del Palau, John Eliot Gardiner, dins de Palau 100, entre altres propostes.

651x366 L'Orfeó Català / Ricardo Ríos Visual Art L'Orfeó Català / Ricardo Ríos Visual Art

Nou cicle: Palau Fronteres

Amb la voluntat de marcar una nova etapa s'ha creat un nou cicle, Palau Fronteres. "S'hi inclouran propostes eclèctiques, música de nova creació i incorporació d'altres disciplines artístiques", assenyala Conde. Per exemple, l'espectacle del Circa Contemporary Circus What will have been, amb música de Bach, Noa i les seves Letters to Bach o les obres Infra i The bue notebooks de Max Richter. Alberto García Demestres presentarà, per la seva banda, l'òpera de cambra Mariana en sombras i el concert Temps perdut per a un art inútil amb les projeccions visuals d'Alba G. Corral.

Pel que fa als artistes convidats, tindrà una gran presència la finlandesa Kaija Saariaho, de qui s'oferirà l'estrena a l'estat espanyol de Reconnaissance (Rusty mirror madrigal), entre altres peces. Conde destaca també la instal·lació Nox Borealis, "la interpretació d'una aurora boreal amb música". De Marc Timón, un jove compositor empordanès instal·lat a Los Angeles des del 2015 que tant compon sardanes com música de cinema, s'estrenaran diversos encàrrecs, entre els quals una obra coral sobre textos de Greta Thunberg i una altra obra coral amb textos d'Irene Solà. "Escriurà un relat sobre el Palau al llarg de tota la temporada i després Timón hi posarà la música", explica la directora artística.

El pressupost de la temporada és de 2,85 milions d'euros, lleugerament per sota de la temporada passada, que incloïa la integral de les simfonies de Beethoven dirigides per Gardiner.

Incertesa pel covid-19

El Palau de la Música Catalana va presentar el 20 de març un ERTO que afecta el total de la plantilla (106 treballadors). Amb tot, aquest dijous els han donat d'alta a la Seguretat Social per un dia per poder presentar la temporada que ja tenien dissenyada i s'havia de presentar el 27 de març. "No ho hem volgut posposar més perquè el públic ens la demanava per poder anar mirant quins concerts els interessen, però és cert que l'encarem amb molta prudència", explica Joan Oller.

Alguns dels concerts de l'actual temporada que s'han hagut d'anul·lar es programaran al llarg de les dues properes, com per exemple els de Lang Lang, Cecilia Bartoli i Yuja Wang.

A l'hora de valorar l'impacte econòmic que suposarà el tancament total de la sala, que implica unes pèrdues d'un milió d'euros al mes, Oller es mostra prudent: "És difícil fer una predicció del total perquè, a més, aquests mesos d'abril i maig solen ser molt bons". En tot cas, perquè la gent "s'animi" a comprar per a la 2020-2021, s'ha disposat que totes les entrades i els abonaments adquirits entre el llançament de la temporada i fins al 30 de juny podran acollir-se a una devolució de l'import total o al bescanvi fins al setembre. A més, es preveu obrir només la meitat de l'aforament (amb alternança de butaques) fins al 15 d'octubre. "No sabem què arribarà, però sí que ens ha d'agafar treballant, i estem segurs que, quan tot això passi, la gent tindrà moltes ganes d'escoltar música i anar a concerts".