París decideix dos anys després on posar el ram gegant de Jeff Koons

Dos anys després de la donació, la polèmica que va aixecar el ram de flors gegantí que Jeff Koons va donar a la ciutat de París com a mostra de solidaritat després dels atemptats jihadistes del 2015 va pel camí de resoldre's: l'encarregat de Cultura de l'alcaldia parisenca, Christophe Girard, ha explicat aquest divendres a l'emissora France Inter que l'obra, que fa 11,6 metres d'altura i pesa 33 tones, s'instal·larà en un dels jardins municipals que envolten el Petit Palais, on hi ha el Museu de Belles Arts.

El desig de l'artista era que la peça estigués entre el Museu d'Art Moden i el Palais de Tokyo, però 23 personalitats del món de la cultura van criticar que un "emblema d'un art industrial, espectacular i especulatiu" estigués a dues passes de la Torre Eiffel i que el seu "impacte visual i gegantisme" trencaria l'harmonia entre els dos edificis.

Christophe Girard ha afirmat que la decisió va ser presa ahir dijous després d'una trobada amb l'artista. Queda pendent fixar a data de la instal·lació de l'escultura, que estarà realitzada amb bronze policromat.