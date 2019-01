Parking Shakespeare s’atreveix amb les tragèdies

Des de fa quatre anys, a Parking Shakespeare el persegueix un compte enrere. La pregunta recurrent dels estius per a la companyia era: “I quan acabeu les comèdies, què fareu?”. El juliol passat l’equip teatral va portar al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona Tot va bé si acaba bé, l’obra còmica del Bard que els quedava per representar. Coincidint amb el 10è aniversari, Parking Shakespeare prepara un estiu de celebració que serà, alhora, un canvi d’etapa. “Hem estat anys esquivant l’eterna pregunta. Ara ja podem revelar la resposta: repetirem les comèdies i hi afegirem les tragèdies”, explica el director de la companyia, Pep Garcia-Pascual.

En el cas de les primeres, la formació repescarà L’amansiment de la fúria, la comèdia amb què es van iniciar al parc. “És un dels textos més masclistes de Shakespeare. Per això hem convidat la Carla Rovira perquè la dirigeixi i la capgiri del tot”, diu. Els embolics amorosos de dues germanes s’alternaran amb els sacrificis de Titus Andrònic, la tragèdia escollida per a l’estiu. “És una de les obres més violentes de Shakespeare i fa molts anys que no es representa a Catalunya”, subratlla Garcia-Pascual. En aquest cas, el director serà Israel Solà. Per assumir aquest doble programa, la companyia es desdoblarà i eixamplarà l’estada al parc durant tot el juliol. El repartiment de cada obra comptarà amb la meitat de la formació, intèrprets escollits pel director i d’altres a través de càstings. “La intenció és fer-hi entrar gent diferent”, afirma Garcia-Pascual. A més, per primera vegada la companyia formarà part de la programació del festival Grec. Mentre espera el juliol, la companyia ha muntat l’exposició Al nostre gust. 10 anys de Parkin g Shakespeare, un repàs fotogràfic de la seva trajectòria, i ha reestrenat Woyzeck, que es pot veure fins al 7 de febrer a La Farinera.