Patacada al sector teatral: perd un 10% de recaptació i un 7% d'espectadors

No per previsible la patacada del sector teatral és menys sonora: el sector teatral ha perdut en l'últim any 187.000 espectadors i 6 milions d'euros. Segons les xifres que recull Adetca, la patronal del sector, la temporada 2017-18 es van atreure al teatre 2,3 milions d'espectadors (un 7,3% menys que el curs anterior) i es va assolir una recaptació de 57 milions d'euros (un 9,5% menys). Això torna a situar el teatre al pou de la crisi, a la temporada 2012-2013. L'índex d'ocupació ha caigut per sota del 60%, que atribueixen a la caiguda de l'oferta d'aforament i, per tant, de funcions i espectacles. El preu de les entrades s'han mantingut invariables des del 2011-2012.

"Tanquem la temporada amb un retrocés. No són bones dades, sobretot perquè ara fa un any us vam transmetre optimisme perquè des del 2012 recuperàvem el 5% de creixement de públic. No comptàvem amb la situació d'inestabilitat que hem viscut a Catalunya, concentrada en els mesos d'octubre i novembre on les baixades van ser de fins al 15%. Al març ja dèiem que la baixada seria del 9%. Finalment és del 7,38%", ha explicat Bet Orfila, presidenta d'Adetca. De cara a la temporada que ve són "realistes" i "optimistes", perquè la temporada es presenta "potent" i "brillant". Orfila creu que seran capaços de recuperar el públic, però ha demanat el compromís i col·laboració de les administracions i també complicitats dins del sector.