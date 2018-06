Patrimonio Nacional dona llum verda a l'exhumació dels germans Lapeña del Valle de los Caídos

Patrimonio Nacional va anunciar dijous que obrirà "una porta d'entrada" perquè sigui possible exhumar les despulles dels germans Lapeña del Valle de los Caídos "com més aviat millor", després de rebre un informe favorable de l'Institut Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre l'estat estructural de la cripta adjacent a la capella del sepulcre.

Els redactors de l'informe creuen que és possibles "amb determinats límits" accedir a la capella del sepulcre del Valle de los Caídos per portar a terme l'exhumació. És molt probable que les restes dels germans Lapeña Altabás siguin al nivell 3 de la cripta, segons la interlocutòria del jutjat de primera instància número 2 de San Lorenzo del Escorial, per al compliment de la qual es va demanar l'informe de l'Institut Eduardo Torroja.

L'informe tècnic recull que els envans que separen les estances del nivell 3 i 2 de l'extradós de la capella no són estructurals i, per tant, s'hi poden practicar obertures per accedir a la cripta sense afectar l'estructura de la capella. A més a més, s'ha pogut observar amb un videoscopi que en algunes zones els columbaris estan endreçats i apilats en columnes dins la cripta. Segons l'informe, "en general, l'estat de conservació de la majoria de les zones visualitzades és acceptable i es manté la seva integritat".

Per motius de seguretat, l'informe aconsella elaborar un protocol d'actuació perquè només intervingui en l'operació el personal tècnic mínim i estrictament necessari per no excedir la capacitat de resistència dels nervis i del forjat de la zona dels columbaris.

Purificación Lapeña ha lluitat durant sis anys per treure el seu avi i el seu oncle avi del Valle de los Caídos. Fa dos anys una sentència li va donar la raó, però el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, va obstaculitzar les exhumacions. Patrimonio Nacional encara s'ha de pronunciar sobre vuit casos més.