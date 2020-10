Pep Brocal guanya el Premi ARA de Còmic en Català

La primera edició del Premi ARA de Còmic en Català ja té guanyador. Pep Brocal s'ha endut els 10.000 euros del premi amb la historieta Caritat del Río, un perfil biogràfic d'un dels personatges catalans més fascinants del segle XX, lluitadora revolucionària, espia soviètica i mare de l'assassí de Trotski, Ramon Mercader. Ferran Vidal amb l'obra Força i Berta Cusó amb Paral·lel han quedat finalistes del premi, que distingia les millors historietes curtes inèdites de no-ficció i al qual s'han presentat 162 treballs. El premi està organitzat per l'ARA amb el suport econòmic de la direcció general de Política Lingüística i la col·laboració de Norma Editorial.

L'obra guanyadora aborda en només 14 pàgines una vida que sembla travessar totes les lluites i esdeveniments del segle XX. Nascuda a Santiago de Cuba el 1892 en una important família d'indians que van tornar a Catalunya el 1898, Caritat del Río va tenir l'educació burgesa i formal que li pertocava per condició social i el 1911 va formar una família amb un pròsper empresari tèxtil. Però el seu caràcter indomable i la influència dels ambients bohemis que freqüentava la van fer abraçar la causa obrera i trencar amb el seu món burgès. Relacions prohibides, estades en manicomis i activisme revolucionari es barregen en la trajectòria d'un personatge a qui alguns anomenaven “la Passionària de Catalunya”, una gran figura propagandística del PSUC però també peça clau de l'aparell d'espionatge soviètic. De fet, va participar en la conspiració per assassinar Trotski, que va ser executat pel fill de Caritat del Río, Ramon Mercader. Tota una vida de passions, desenganys i aventures que Brocal sintetitza amb el seu traç de línia clara, tocs d'humor i un ús magistral dels recursos narratius del còmic.

Nascut a Terrassa el 1967, Pep Brocal forma part de la generació d'autors de còmic catalans sorgida a finals dels 80 i va ser un dels fundadors de la revista Mr Brain. Col·laborador habitual de Cavall Fort i Tretzevents, el 1995 va guanyar el premi a l'autor revelació del Saló del Còmic però la crisi sectorial del còmic de la dècada dels 90 el va abocar a treballar com a il·lustrador i dissenyador gràfic, espaiant les seves publicacions i cenyint-se al gènere infantil. Alter y Walter o la verdad invisible és l'obra del 2013 que marca al seu retorn al còmic adult amb una exploració de les profunditats del jo en clau expressionista. El 2017 va publicar Cosmonauta, una particular incursió en la ciència-ficció plena de reflexions filosòfiques amb el personal humor de Brocal. La seva última obra és Inframundo, un tragicòmic descens literal als inferns amb referents tan variats com la Divina Comèdia de Dante o Bruce Lee que va rebre el Premi ACDCómic de la crítica a la millor obra del 2019.

La historieta guanyadora i les dues finalistes apareixeran en una antologia que publicarà Norma Editorial el 2021 i que també inclourà una selecció de les 162 obres rebudes en la primera edició del Premi ARA de Còmic en Català, que vol contribuir a la normalització del català en l'àmbit del còmic adult i també impulsar els gèneres emergents de no-ficció en el còmic del nostre país. El jurat del premi estava format pel ninotaire Manel Fontdevila, el crític Marc Charles, la comissària d'art Mery Cuesta, el divulgador Antoni Guiral, l'editor Luis Martínez, el periodista de l'ARA Xavi Serra i la directora de Política Lingüística, Ester Franquesa.