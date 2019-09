Pep Pla diu adeu al TNT amb l’edició més urbana

La jornada d’avui és molt intensa per a Pep Pla: al migdia presenta als mitjans, com a director, el monòleg de Míriam Iscla Abans que es faci fosc al Teatre Lliure, i a la tarda comença l’última edició del festival Terrassa Noves Tendències (TNT), que dirigeix després de dotze anys en el càrrec. “Arriba un moment en què és necessari renovar i són necessàries noves energies i idees”, afirma Pla, que també s’acomiadarà del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET). “Ara tinc tres possibilitats: fer d’actor, de director o de programador”. Precisament, Pla creu que Abans que es faci fosc és un reflex de la seva etapa al capdavant del festival per tots els elements tecnològics que hi va incorporar: “M’agradaria portar tot el món del TNT al món del text d’on vinc i continuar dirigint obres que també tinguin un contingut visual”.

Però el present més immediat de Pep Pla passa per les 71 funcions d’una trentena d’obres que ha programat amb l’objectiu d’explorar els territoris més trencadors de la creació contemporània i acostar-los a tot els públics. “Una de les meves dèries és que els teatres estiguin plens. A vegades hi ha continguts durs que no sempre venen de gust, però quan he exercit de programador n’he intentat posar entre espectacles més massius”, explica Pla. Per acostar més el festival a la ciutat de Terrassa, i perquè nous públics tinguin el cuquet del teatre, hi ha més espectacles de carrer i gratuïts respecte a altres anys, sobretot la jornada de dissabte.

Crear nous mons en un escenari

Si Pep Pla mira el seu pas pel TNT en perspectiva, posa en relleu el fet d’haver contribuït a fer que les companyies més alternatives s’estableixin. “El festival ha col·laborat molt activament en la possibilitat que les companyies d’arts en viu tinguin molta més visibilitat i que formin part de les programacions públiques amb força naturalitat. La interdisciplinarietat té un futur imparable”, subratlla.

La 12a edició del TNT arrencarà amb l’espectacle itinerant de la companyia Onírica Mecánica Le Grand Tour, en què els espectadors es converteixen en uns turistes a la recerca d’una experiència autèntica prèvia a la del turisme massificat, i la inauguració oficial, aquesta nit, anirà a càrrec dels francesos Halory Goerger i Antoine Defoort, de L’Amicale, amb Germinal,en què quatre personatges creen un món des de zero. “L’Amicale és una d’aquelles companyies que des que soc al TNT havien de passar pel festival en un moment o un altre”, diu Pla.

Un altre espectacle internacional d’aquest TNT és Par les temps qui courent, de la Cie Carabosse, que en els últims anys ha visitat altres festivals del país com el Temporada Alta i el Sismògraf. “ Par les temps qui courent és un recorregut acompanyat pel foc, en un ambient amb trapezi i vídeo”, explica el director. També destaca Playscape Deluxe, de Cathy Bertel i Den Draad: unes grans boles inflables de mitja ideades perquè els nens hi saltin. Altres espectacles de la programació que destaca Pla són les cinc coproduccions del festival, com ara Suicide notes, un concert audiovisual de Marc Caellas i David G. Torres contra el tabú del suïcidi, i 360 grams, d’Ada Vilaró, sobre la seva experiència amb el càncer.

Pep Pla assegura que al llarg d’aquests anys ha tingut com a model altres festivals i esdeveniments com els antics Radicals Lliures, el festival NEO del Mercat de les Flors, el Panorama d’Olot i la setmana dels programadors del festival Temporada Alta. Entre els creadors que se n’han beneficiat hi ha figures com Agrupación Señor Serrano, Xavier Bobés, Agnès Mateus, El Conde de Torrefiel i David Espinosa.