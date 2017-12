Pepa Plana i Solfasirc guanyen els premis Zirkòlika

La carpa del Circ Històric Raluy ha sigut aquest dimecres l’epicentre de la Nit del Circ, en què s'han donat a conèixer els guanyadors dels 8ns premis Zirkòlika, destinats a reconèixer les millors propostes circenses de l’any. La pallassa Pepa Plana ha rebut el guardó a millor espectacle de carpa o sala per 'Paradís pintat', un muntatge protagonitzat per un àngel que s’escapa d’una pintura. El jurat n'ha valorat “el control del ritme de l’artista, la posada en escena, el talent de Plana i el compromís social”.

El 4t gran premi BBVA Zirkòlika de circ ha recaigut en l’espectacle 'El dékoncert', de la companyia Solfasirc, formada per Biel Rosselló i Antoine Dagallier, que fusionen els malabars i la música en un muntatge “d’una incansable recerca” i “amb diferents llenguatges escènics”, segons el jurat. Els guanyadors rebran 20.000 euros per fer quatre actuacions l’any vinent. Durant la gala també s'ha distingit 'Quan no tocàvem de peus a terra', del Circ Pistolet, amb el premi a millor espectacle de circ de carrer. L’obra uneix corrons i melodies populars amb materials poc habituals al circ i jocs d’equilibris.

El malabarista Emiliano Sánchez Alessi ha obtingut el reconeixement a millor número de circ per una peça en què investiga els moviments dels malabars horitzontals i que forma part de l’espectacle 'Polos'. També s'ha atorgat el premi especial el muntatge 'Fang', de Quim Girón, en què s'explora la transformació del cos i del fang a través de les acrobàcies. El trapezista Andreu Casadellà, especialitzat en trapezi Washington, ha rebut el guardó a millor artista emergent.

La Nit del Circ també ha premiat l’Escola Saltimbanqui de Vilanova i la Geltrú com a millor iniciativa per a la projecció del circ. Finalment, l’espectacle itinerant 'Bangaluru', de la companyia Todozancos, que ha impulsat una adaptació teatral del festival de colors de la regió índia de Panjab, s'ha endut el premi de votació popular.