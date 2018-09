Peridis, Premio Nacional de restauració i conservació de béns culturals 2018

260x366 José María Pérez, ‘Peridis’, en una foto del 2015 / CÈLIA ATSET José María Pérez, ‘Peridis’, en una foto del 2015 / CÈLIA ATSET

José María Pérez, 'Peridis', conegut per les seves vinyetes diàries a 'El País, ha rebut el Premio Nacional per una altra de les seves facetes, la d'arquitecte. El ministeri de Cultura l'ha reconegut amb el premi de restauració i conservació de béns culturals 2018, un guardó dotat amb 30.000 euros. El jurat li reconeix "la seva àmplia i innovadora trajectòria en la conservació i posada en valor del patrimoni cultural", en especial per la seva tasca al capdavant del Centre d'Estudis del Romànic, que s'ha convertit en un referent de la preservació i divulgació de l'art romànic tant en l'àmbit nacional com internacional.

"He tingut sort de treballar alhora en un diari i posar al servei de la societat el que està més en perill, que va ser, primer, l'art de l'Espanya de la repoblació i ara ho és el de l'Espanya despoblada", ha dit en declaracions a Efe. "El Romànic és un gran recurs, l'art de quan érem nens com a societat, quan començàvem a parlar les llengües romàniques, però la gran majoria d'aquests béns estan ara en llocs semidespoblats i algú havia de mirar per ells i posar-los en valor", ha dit des de Sevilla, on grava el programa 'Aquí en la tierra'.

L'arquitecte, dibuixant, humorista i escriptor, nascut a Cantàbria el 1941, ha participat en la conservació del patrimoni monumental, en la qual destaca la recuperació del monestir de Santa María la Real de Nájera, el Corral de Comedias d'Alcalá de Henares, Aguilar de Campoo (Palència) o la rehabilitació del parc El Capricho (Madrid). Peridis també ha contribuït "a l'educació patrimonial i la mediació social" a través de la televisió en diversos programes, de diverses fundacions (com la Fundació Santa María la Real del Patrimonio Histórico) i de l'impuls de polítiques innovadores en l'àmbit pedagògic i social. El 2014 va promoure una innovadora iniciativa de lluita contra l'atur a través de les escoles-taller que servien de "llançadores d'ocupació i emprenedoria solidària".

Peridis, que es troba en aquests moments a Sevilla en plena gravació del programa 'Aquí en la tierra' per "divulgar el patrimoni no tant com a art, sinó com a vida", ha celebrat a més que el jurat hagi destacat el seu impacte pedagògic i en la creació d'ocupació, a través de diverses escoles-taller.