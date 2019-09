El documental 'El periple, la vella llum d'Europa', seleccionat al festival ARFF Global de París

El documental 'El periple, la vella llum d'Europa', del realitzador ebrenc Mario Pons, ha sigut seleccionat al festival ARFF Global de París. Conegut també com a Around International Flim Festival, és un certamen anual independent que obre les seves projeccions, en l'àmbit internacional, als realitzadors que difonen el coneixement de l'art visual modern amb voluntat de transformar la consciència col·lectiva.

El film de Pons connecta les històries d'un ex alt executiu d'una multinacional, el fill d'un faroner del delta de l'Ebre i el líder d'un camp de refugiats sirians a Grècia per abordar temes com l'aïllament, la desmemòria, el bloqueig de l'individu i l'actual situació a la Mediterrània.

'El periple, la vella llum d'Europa', reconegut com a millor documental al Festival de Girona 2018 i al Festival SFAAF de Xile 2019, entre altres guardons, es projectarà també el 28 de desembre al certamen Visages & Images de Méditerranée de Banyuls-sur-Mer. Pons també hi interpretarà, juntament amb la seva banda Los Sirgadors, la banda sonora original de la pel·lícula.