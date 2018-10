Els Pets publiquen un nou senzill, 'L'exèrcit que vindrà'

"Avui fa un any. Ho volem tot", piulava el compte de Twitter d'Els Pets fa unes hores per compartir el nou senzill de la banda, 'L'exèrcit que vindrà'. Es tracta del segon avançament del nou àlbum 'Som', que la banda de Constantí publicarà el 19 d'octubre. "L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles, no farà soroll de sabres ni canons, no jugarà brut amb cartes marcades, no tindrà sang assecada en els seus sous", diu l'inici de la cançó, que el grup ha compartit significativament el dilluns en què es compleix un any de l'1-O. Com el primer senzill de 'Som', 'La vida és molt avorrida sense el teu cos', el tema està produït per Joan Pons, el líder d'El Petit de Cal Eril, productor del nou disc d'Els Pets.