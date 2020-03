Pimes i autònoms del sector cultural podran acollir-se a la línia d'avals del govern espanyol

Pimes i autònoms del sector cultural es podran acollir a la línia d'avals aprovada pel consell de ministres que té com a objectiu donar una oportunitat d'accés a liquiditat econòmica. Així ho explica el ministeri de Cultura i Esport en un comunicat fet públic aquest dimecres. Fins ara el ministeri no havia concretat cap mesura adreçada a un sector que està format majoritàriament per un teixit de petites empreses i microempreses, i en el qual només el 0,7% tenen més de 50 treballadors.

La línia d'avals total es va aprovar amb una dotació de fins a 100.000 milions d'euros, tot i que l'import del primer tram activat és de 20.000 milions, dels quals el 50% es reservaran per garantir préstecs d'autònoms i pimes. És aquí que poden acollir-se els del sector cultural i el de l'esportiu. Aquests crèdits els gestionarà l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que avalarà el finançament atorgat per "entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms".

És a dir, l'Estat avala els crèdits que pimes i autònoms demanin dins el sistema bancari i financer. Ho recorda el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes: aquesta mesura té com a objectiu "cobrir els nous préstecs, altres modalitats de finançament i les renovacions que concedeixin les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades de pagaments de salaris, factures, necessitat de liquiditat, entre d'altres, incloses les derivades del venciment d'obligacions financeres o tributàries". No hi ha relaxament tributari, sinó avals per demanar crèdits que permetin afrontar els tributs.

Segons Rodríguez Uribes, el ministeri treballa amb altres departaments del govern per garantir que les mesures transversals en els àmbits laboral, econòmic i tributari s'adaptin "a les particularitats del sector cultural i esportiu". A més, el ministre assegura que està mirant de reformular el programa Platea per garantir la sostenibilitat de les companyies de teatre, dansa, música i circ, o que s'acceleraran les subvencions nominatives per a les principals institucions del sector. També afirma que hi haurà una campanya de suport a la cultura per atraure la ciutadania a l'activitat cultural "un cop se superi aquesta greu situació".