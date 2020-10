Pep Brocal, Berta Cusó i Ferran Vidal, finalistes del Premi ARA de Còmic

La primera edició del Premi ARA de Còmic en català arriba a la recta final i ja té finalistes: Pep Brocal, Berta Cusó i Ferran Vidal són els autors de les tres obres finalistes que va triar un jurat format per Manel Fontdevila, Antoni Guiral, Mery Cuesta, Ester Franquesa, Luis Martínez, Marc Charles i Xavi Serra. El guanyador definitiu del concurs, dotat amb 10.000 euros, s'anunciarà el 29 d'octubre en un acte celebrat a la Fundació Miró i presentat per Antoni Bassas que comptarà amb la presència dels finalistes i la participació del director editorial de Norma, Óscar Valiente; la directora de l'ARA, Esther Vera, i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, que conversarà sobre el panorama del còmic català i els seus reptes amb Antoni Bassas.

Les obres finalistes són tres historietes de no-ficció molt diferents entre si. Caritat del Río, de Pep Brocal, és un recorregut biogràfic per la vida fascinant de la Pasionaria de Catalunya, Eustacia María Caridad del Río Hernández, i la seva insòlita trajectòria vital des de la burgesia barcelonina a l'activisme revolucionari i l'espionatge polític a favor del règim soviètic, la causa que van abraçar ella i el seu fill Ramon Mercader, l'assassí de Trotski. Paral·lel, de Berta Cusó, es passeja pels bars i teatres musicals que poblaven la Barcelona canalla dels anys 50 i 60 del segle XX. A través dels records del Joaquim, un home que freqüentava tots els locals i coneixia el seu personal, Cusó visita El Molino, l'Español i el Barcelona de Noche, aturant-se en personatges emblemàtics com Gardenia Pulido, Mary Santpere o Violeta la Burra. Finalment, Força, de Ferran Vidal, s'endinsa en el món de l'addició a través de les impressions d'un dibuixant que entra a treballar en un centre públic d'atenció al drogodependent. Reflexions sobre les diferents tipologies de malalts, els orígens de l'addicció i la dificultat per sortir-se'n teixeixen un retrat complex i compassiu d'una pandèmia invisible que també acumula moltes víctimes.

El Premi ARA de Còmic en Català és una iniciativa de l'ARA amb el suport del departament de Política Lingüística i la col·laboració de Norma Editorial. La convocatòria de la primera edició va rebre 162 obres, de les quals es farà una selecció que acompanyarà l'obra guanyadora i les finalistes en una antologia que publicarà Norma Editorial el 2021.