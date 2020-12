Premi Atlàntida per a les tres llibreries més antigues del país: La 2 de Viladrich, la Fabre i la Geli

Després de premiar Joan Manuel Serrat, Jaume Plensa, Isabel Coixet, Jordi Herralde, Lluís Pascual i Carme Riera, aquest any el premi del Gremi d’Editors de Catalunya recau en les tres llibreries més antigues de Catalunya: La 2 de Viladrich (Tortosa, 1760), la Llibreria Fabre (Barcelona, 1860) i la Llibreria Geli (Girona, 1879). El lliurament tindrà lloc el 21 de desembre, en el marc de la 35a Nit de l’Edició, a l’Auditori Axa de Barcelona.

El Premi Atlàntida s'atorga des del 1986 a una personalitat o entitat de reconegut prestigi que s’hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre. Amb el premi a les tres llibreries, el Gremi ha volgut "posar en valor l’enorme esforç i capacitat de resistència i continuïtat en el treball fet per les llibreries, per la seva defensa i promoció del llibre i de la lectura, des de la primera línia; especialment en un any com aquest, tan difícil pels efectes de la pandèmia que estem vivint". El jurat del Premi Atlàntida, presidit per Patrici Tixis, consta de 17 membres i està integrat per editors i periodistes de les capçaleres dels diaris impresos que tenen edició a Catalunya.

També es premiarà l’editorial Akiara Books, de Barcelona, iniciativa d'Inês Castel-Branco. El XXIII Premi de Traducció Ángel Crespo serà per a Victoria Alonso Blanco, per la traducció de l'anglès al castellà de l’obra Nueve cuentos malvados de Margaret Atwood.

Durant la vetllada, a més del Premi Atlàntida 2020, també es farà un reconeixement especial a l'Editorial Casals pels seus 150 anys d’activitat editorial continuada; a Marcombo i Ediciones Paidós pel seu 75è aniversari, i a Editorial Efadós i a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.