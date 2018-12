Triple empat de nominacions en uns Gaudí paritaris, repartits i sense favorit clar

Cafè per a tothom als Gaudí. Per primera vegada en la seva història, cap pel·lícula candidata als premis de l'Acadèmia del Cinema Català arriba a les 10 nominacions. 'Entre dos aguas', 'El fotógrafo de Mauthausen' i 'Viaje al cuarto de una madre' encapçalen la llista amb un triple empat a nou nominacions, seguides de ben a prop per les vuit de 'Petra' i les set de 'Les distàncies'. Un embús al capdavant que fa difícil assenyalar un favorit clar i perfila una de les edicions més obertes dels premis.

El drama 'Les distàncies', d'Elena Trapé, és l'única de les cinc pel·lícules amb més nominacions que pot guanyar el Gaudí al millor film, reservat a produccions en llengua catalana. Competirà amb tres debuts: 'Formentera Lady', de Pau Durà, i 'Yo la busco', de Sara Gutiérrez Galve, totes dues amb una única nominació, i 'Jean-François i el sentit de la vida', de Sergi Portabella, que suma també la nominació de millor música per a la seva original banda sonora en clau de barroc clàssic.

En la categoria de millor film de parla no catalana hi ha les altres pel·lícules amb més nominacions. Són títols amb directors de prestigi com la recent Concha d'Or d'Isaki Lacuesta, 'Entre dos aguas', i la recargolada tragèdia 'Petra', de Jaime Rosales, però també la gran sorpresa dels premis, el drama familiar 'Viaje al cuarto de una madre', 'opera prima' de la directora sevillana –vinculada professionalment a Catalunya– Celia Rico, que amb nou nominacions –algunes tan inesperades com disseny de producció o vestuari– confirma la seva condició de film revelació del cinema català i, quan aquest dimecres s'anunciïn les nominacions dels Goya, potser també de l'espanyol.

L'últim títol de la categoria és el 'biopic' de Francesc Colomer 'El fotògraf de Mauthausen', l'únic dels cinc més nominats que no aspira a millor direcció ni guió: la lluita del film de Mar Targarona és la dels premis tècnics, on competirà amb pesos pesants com 'Superlópez' (5 nominacions), 'Jurassic World' (3) i 'La sombra de la ley' (3).

Premis interpretatius: clàssics, sorpreses i despropòsits

En l'apartat interpretatiu destaca el ple de 'Petra' en les quatre categories (Àlex Brendemühl, Bárbara Lennie, Oriol Pla i Marisa Paredes) i la nominació com a actor protagonista d'Israel Gómez per 'Entre dos aguas', el primer actor nominat als Gaudí per interpretar-se a ell mateix –en un territori híbrid entre la ficció i el documental– i que ja ha estat premiat pel prestigiós festival de Mar del Plata. Més habitual és veure nominat Sergi López –que ja en porta sis i encara no n'ha guanyat cap–, aquí com a protagonista en l'única candidatura de 'La vida lliure', de Marc Recha, una de les grans oblidades de les nominacions. Un altre clàssic dels Gaudí que no falta és Eduard Fernández, a qui els acadèmics nominen tant sí com no –ja en porta set–; ara ho han fet pel seu petit paper a 'Todos lo saben', el drama espanyol d'Asghar Farhadi. I per completar els tres tenors dels Gaudí, Clara Segura suma la seva sisena nominació com a secundària pel seu rol –poc vistós– al 'thriller' sobrenatural 'Durante la tormenta'.

Però la nominació més desconcertant de les categories interpretatives és la de Carme Elias com a protagonista de 'Quién te cantará', i no perquè no estigui esplèndida en el paper, sinó perquè és un rol clarament secundari en una pel·lícula que gira al voltant d'Eva Llorach i Najwa Nimri. Ja sigui decisió de la productora o de l'actriu inscriure-la en la categoria de protagonista, es tracta d'un despropòsit i els acadèmics haurien de tenir més seny abans de votar-la. Més comprensible és el cas d'Anna Castillo, que tot i compartir protagonisme amb Lola Dueñas, la seva mare a 'Viaje al cuarto de mi madre', està nominada com a secundària, una estratègia típica de les productores perquè dues protagonistes no competeixin per la mateixa estatueta.

Igualtat, absències i curiositats



Seguint la tònica de l'any passat, seran uns Gaudí amb molta paritat, en què la meitat de les nominades a millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana estan dirigides per dones. També hi ha paritat en categories tan importants com direcció, documental i muntatge i, a més, hi ha majoria femenina en vestuari, direcció artística, perruqueria i maquillatge i guió, en què els quatre nominats tenen presència femenina.

Els Gaudí, doncs, no s'han oblidat de les dones però sí de José Antonio Bayona, que no està nominat com a millor director per 'Jurassic World 2', tot i que sí que està nominat el documental que ha apadrinat, 'I hate New York', de Gustavo Sánchez. En aquesta categoria produeix certa estranyesa veure 'Trinta lumes' de Diana Toucedo figurar com a documental i no com a ficció. Per què 'Entre dos aguas' sí i 'Trinta lumes' no? Potser, altre cop, és una qüestió d'estratègia. Sigui com sigui, els dos favorits de la categoria són els documentals 'Comandant Arian' i 'Petitet', que, per cert, també està nominat per la seva banda sonora.

L'expresident de l'Acadèmia Joel Joan està nominat pel telefilm 'El nom'. Serà la tercera nominació després de les dues de 'Fènix 11·23'. Ni ell ni Isona Passola, l'actual presidenta, han guanyat mai cap Gaudí. En la categoria de millor telefilm hi ha dues adaptacions teatrals ('El nom' i 'Vilafranca') i una de literària ('Vida privada'). Val a dir, però, que les quatre nominades eren també les úniques candidates, igual que passa amb les dues nominades a millor film animat. En curtmetratge sí que hi havia més per triar, una varietat que s'ha reflectit en gèneres inesperats en aquesta categoria com el 'western' de 'Tomorrow' i el documental 'Primer estrat', sobre l'escola bressol dels fills del director, Ventura Durall.

L'anunci de les nominacions l'han fet aquest dimarts a la Pedrera dos guanyadors de l'edició anterior, Núria Prims i David Verdaguer. La gala d'aquest any se celebrarà el 27 de gener a la nova ubicació del Palau de Congressos de Catalunya, un canvi que l'Acadèmia ha plantejat per reduir els costos de la gala mantenint un aforament pràcticament idèntic. La gala, que torna a dirigir Lluís Danés, serà presentada pel Mag Lari, que debutarà com a mestre de cerimònies dels Gaudí.