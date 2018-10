Antonio Ruz i Olga Pericet, Premio Nacional de dansa 2018

El coreògraf Antonio Ruz i la ballarina Olga Pericet han sigut guardonats aquest dimarts amb el Premio Nacional de dansa 2018, que concedeix el ministeri de Cultura i Esport i comporta una dotació econòmica de 30.000 euros per a cadascun.

El jurat ha guardonat per unanimitat Antonio Ruz (Còrdova, 1976) amb el premi de creació "per ser un autor amb un llenguatge singular i molt personal, construït dins i fora" d'Espanya, "al capdavant de la seva pròpia companyia, i per les seves interessants col·laboracions de diversitat escènica". L'última es plasma en 'Electra', un espectacle creat per al Ballet Nacional d'Espanya, juntament amb Olga Pericet.

Segons el tribunal, Ruz "harmonitza la dansa contemporània amb una gran qualitat" i la dota d'un important "pols musical". Ruz s'ha mostrat sorprès en conèixer la resolució: "Estic que no m'ho crec. Em fa molta il·lusió i crec que és un impuls que ja no para. És un honor i un orgull tremends". El coreògraf estrenarà l'obra 'Presente' el 18 d'octubre als Teatros del Canal de Madrid.

Per la seva banda, la 'bailaora' i ballarina de dansa espanyola Olga Pericet (Còrdova, 1975) ha guanyat el premi en la modalitat d'interpretació per la seva "capacitat d'unir les diferents disciplines de la dansa espanyola, actualitzant-les en un llenguatge interpretatiu amb segell propi, a més de la seva versatilitat escènica i una valuosa capacitat de transmissió". El jurat destaca l'espectacle ' La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora', en el qual "les seves qualitats interpretatives aborden un llenguatge escènic total".

"Quan m'han trucat des d'Espanya per dir-m'ho no m'ho podia creure. Sempre m'ha fet molta il·lusió tenir aquest premi i és increïble que per fi hagi passat. M'han agafat tan descol·locada que ni tan sols sabia que en el premi hi havia diners en joc", ha explicat Pericet, que diu que els invertirà en la seva companyia de dansa.



L'artista és al teatre Repertorio Español de Manhattan, a Nova York, fins al dia 23, on està representant mostres de l'obra 'Cuerpo infinito', que estrenarà al maig als Teatros del Canal.

El jurat el presidien Amaya de Miguel, la directora general de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM), juntament amb Antonio Garde, Olga Baeza, Mercedes López, Eva López, Manuel Llanes, Xosé Paulo Rodríguez, Rosa San Segundo, Jon Maya i Manuel Liñán.