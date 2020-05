El Primavera Sound cancel·la l'edició del 2020

Aquest any no hi haurà Primavera Sound. La direcció del festival barceloní n'ha comunicat aquest dilluns la cancel·lació de la vintena edició, que es posposa al primer cap de setmana de juny de 2021, al Parc del Fòrum. No tenia sentit tibar més la corda esperant uns protocols de funcionament dins la nova normalitat que hores d’ara cap govern està en condicions de concretar. Ni les autoritats sanitàries ni les polítiques estan en disposició d’assegurar ni quan ni com es podran fer esdeveniments amb grans aforaments. Tampoc es pot garantir quan hi haurà lliure circulació internacional de persones, i per tant si els músics es podran desplaçar d’un país a un altre. La incertesa és una de les conseqüències de la pandèmia del covid-19, precisament perquè la manca de precedents d’aquesta magnitud dificulta qualsevol previsió, i afecta especialment programacions culturals com les dels festivals d’estiu, que es tanquen amb mesos i fins i tot anys d’antelació.

El Primavera Sound ja havia fet un primer moviment ajornant l’esdeveniment del juny a l’agost “sota la supervisió i amb l’acord de les autoritats locals i sanitàries”, que aleshores en validaven la celebració aquest any”, tal com recorda la direcció del festival. Però davant l’evolució de la crisi sanitària sense precedents i davant la incertesa generada per les mesures de desescalada en relació als festivals, o més a aviat per la manca de mesures, es veuen en l’obligació de “posposar per motius de força major la pròxima edició fins a l’any que ve”. Era inevitable, i ja era l’opció que estava sobre la taula fa unes setmanes tal com havia admès un dels seus directors, Alberto Guijarro.

El Primavera Sound empara la cancel·lació en el decret llei aprovat pel Govern de la Generalitat el 27 de març que permet que els festivals i esdeveniments culturals puguin acollir-se als supòsits de la força major, una mesura que de moment no contempla el govern espanyol. Ara com ara ja s’han cancel·lat les edicions del 2020 de festivals catalans com el Sónar, el de Peralada i el de Pedralbes, i el Cruïlla ha anunciat que no es farà tal ni amb el format ni amb el cartell que estaven previstos. En canvi, festivals d’arreu de l’estat com el Mad Cool de Madrid, el FIB de Benicàssim, l’Arenal Sound de Borriana i el Bilbao BBK encara no han cancel·lat les edicions d’aquest estiu.

Pel que fa a les entrades, ni el Primavera Sound ni cap festival no disposa de cobertura legal per ajornar-ne la devolució perquè el ministeri de Cultura encara no ha aconseguit que s’aprovi cap moratòria ni flexibilització, malgrat la petició insistent de l’Associació de Promotors Musicals. Així les coses, el Primavera Sound, que com el Sónar ha hagut d’aplicar un ERTO, ha decidit que les entrades ja adquirides seran vàlides per a l’edició de 2021 i “inclouran beneficis especials per a tots aquells qui decideixin conservar-la”, però també serà possible sol·licitar el reemborsament a partir del 3 de juny. Aquell mateix dia es donaran a conèixer els primers artistes de l’edició del 2021, el cartell de la qual “seguirà celebrant el 20è aniversari del festival amb la filosofia del #bestfestivalforever”. És a dir, es treballa en una programació que mantingui l’esperit del cartell previst per al 2020, que tenia caps de cartell com The Strokes, The National, Lana del Rey, Pavement, Beck, Massive Attack, Bad Bunny i Tyler, The Creator.

Un Primavera Pro virtual

Pel que fa a la part professional del festival, el Primavera Pro, aquest any tindrà una edició virtual del 21 al 24 de juliol del 2020, l'objectiu de la qual serà analitzar, reflexionar i debatre al voltant dels innombrables reptes que afronta el sector en aquest nou paradigma.

La cancel·lació del Primavera Sound confirma la tendència marcada per altres festivals que també han hagut de renuncia a celebrar l'edició del 2020, com ara el Sónar, el Festival Castell de Peralada, el Festival Jardins de Pedralbes i el Festival Pau Casals, entre d'altres.