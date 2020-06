El Primavera Sound promou un cicle estiuenc de concerts al Parc del Fòrum

Aquest estiu hi haurà música en directe, i amb públic, al Parc del Fòrum de Barcelona. La iniciativa, impulsada per Primavera Sound amb altres promotores barcelonines, es dirà Nits del Fòrum i oferirà una sèrie de concerts a l'aire lliure a l'amfiteatre del Fòrum des de finals de juny fins al setembre. Christina Rosenvinge, Mishima, Mala Rodríguez, Ferran Palau, Yung Beef, Kiko Veneno i Amaia seran alguns dels artistes que participaran en aquest cicle de concerts que programarà propostes amb el segell del Primavera Sound però també d'altres col·lectius com Canibal (Sala Apolo), Arte por Derecho, Somoslas i Churros con Chocolate.

Els concerts es faran de dimarts a diumenge amb un aforament limitat als criteris vigents en cada moment i seguint "estrictes mesures de seguretat, higiene i distància física". És a dir, no es concreta si la capacitat serà per a 800 espectadors, que és el nombre permès a la fase 3 i el que de moment estan prenent com a referència altres esdeveniments musicals de l'estiu com el Cruïlla XXS i el Festival de Porta Ferrada. Totes les entrades, això sí, seran per a seients numerats.

Abans i després dels concerts hi haurà sessions de DJ i una oferta gastronòmica i de cocteleria. En total, Nits del Fòrum constarà d'uns 70 concerts, dels quals s'han anunciat 42 propostes d'una programació que vol ser "tan transversal i heterogènia com sigui possible".

Nits del Primavera serà el paraigua que acollirà les propostes programades pel Primavera Sound, que inclouen, entre d'altres, un doble concert de Ferran Palau i Anna Andreu (2 de juliol), Los Punsetes (9 de juliol), La Mala (10 de juliol), Christina Rosenvinge (12 de juliol), Triángulo de Amor Bizarro (17 de juliol), Mishima (25 de juliol), Hinds (1 d'agost), Núria Graham (15 d'agost), Carolina Durante (21 d'agost), Diego el Cigala (27 d'agost), Dorian (18 de setembre) i Yung Beef (19 de setembre).

Entre les actuacions no programades pel Primavera hi ha les de Tribade (22 de juliol), Ketama (31 de juliol), El Drogas (7 d'agost) i Javiera Mena (9 d'agost) i la inauguració del cicle, que tindrà lloc el 27 de juny amb Monterrosa i La Prohibida, un concert que coincidirà amb les celebracions del cap de setmana de l'Orgull. A més, el cicle Nits del Fòrum inclourà diversos concerts de bandes d'homenatge a artistes com Aretha Franklin (Think, el 5 de juliol), Héroes del Silencio (Deriva, el 2 d'agost), Queen (Play the Game, 16 d'agost), The Cure (Obscure, 23 d'agost) i Amy Winehouse (The Amy's Soul, 20 de setembre).