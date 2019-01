Primeres confirmacions del Primera Persona: Brett Anderson, Sally Rooney, Nik Cohn, Mala Rodríguez i Julieta Venegas

El cantant del grup britànic Suede, Brett Anderson, serà un dels convidats a xerrar en la vuitena edició del Primera Persona, que se celebrarà els dies 10 i 11 de maig al CCCB. Anderson, que ha publicat el llibre de memòries 'Mañanas negras como el carbón' (Contra, 2018), és un dels primers participants que ha confirmat l'organització del festival que dirigeixen els escriptors Kiko Amat i Miqui Otero.

Els altres noms confirmats són el periodista britànic Nik Cohn, una llegenda del periodisme musical i la literatura pop, autor del llibre 'Awopbopaloobop Alopbamboom'; l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora de la novel·la 'Normal people', que va ser finalista del Man Booker Prize; la rapera andalusa Mala Rodríguez, que s'ha convertit en tot un referent per a les generacions més joves de les músiques urbanes, i la cantant mexicana Julieta Venegas.

Com és habitual, cada convidat serà entrevistat, o més aviat conversarà amb algú. Per exemple, Brett Anderson tindrà com a interlocutor el periodista Xavi Sancho; Sally Rooney, la periodista i poeta Míriam Cano; Mala Rodríguez, la periodista Silvia Cruz, i Nik Cohn estarà acompanyat pel DJ i productor DJ Kosmos.