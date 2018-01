El Procés, vist pel Teatre Lliure

'La solitud de l'u' és el títol d'una càpsula teatral de Sergi Belbel que reflexiona sobre aquell segon en què un policia aixeca la porra mentre mira la dona que rebrà el cop: tot plegat perquè ella defensa el dret a votar l'1-O. "Un segon és el que triga a baixar una porra", explica Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure, que els dies 12 i 19 de febrer acollirà 'En procés', lectures dramatitzades sobre el procés independentista català. Es tracta d'11 peces de menys de 10 minuts escrites per Guillem Clua, Victòria Szpunberg, Esteve Soler, Marta Galán, Marc Artigau, Llàtzer Garcia, Cristina Clemente, Clàudia Cedó, Helena Tornero, Lali Álvarez i el mateix Belbel.

"Estem vivint una situació política que a vegades porta a esdeveniments extrems. Això genera sensacions molt diferents, entre les quals per mi la més gran és la impotència -diu Pasqual-. Què més puc dir? Què més puc fer? La impotència, però, pot generar la necessitat de dir alguna cosa. Es pot dir en una plaça, però també en un teatre". Així, seguint el model del teatre de l'emergència britànic que es mira el present gairebé en temps real, va sorgir 'En procés', una projecte fruit d'una conversa de Pasqual amb Joan Yago, que és qui ha implicat els dramaturgs en aquesta aventura plena de "poesia amarga", però no exempta d'humor.

Els condicionants formals són pocs: peces que no superin els 10 minuts de durada i sense escenografia que es representaran al Lliure de Montjuïc (5 el dia 12 i 6 el dia 19). A partir d'aquí cadascú hi aporta la seva mirada "des d'un lloc diferent", segons Pasqual. Per exemple, Victòria Szpunberg parteix d'una experiència íntima: els padrins de la seva filla són Txell Bonet i Jordi Cuixart. "El Jordi li va enviar una carta a la meva filla, i vaig pensar de fer alguna cosa amb la Txell. També vaig pensar d'utilitzar el material de la carta, però em va semblar massa pornogràfic", explica Szpunberg, que finalment ha treballat un text que llegirà Txell Bonet. Aquesta peça, encara sense títol, recorda que Cuixart porta més de 100 dies a la presó.

Marc Artigau, que reconeix que encara "no tenim distància" per afrontar tot el que està passant, ha escrit un text sobre una reunió de pares en una de les escoles a les quals van entrar els policies espanyols l'1 d'octubre. "Hi he posat una mica d'humor per intentar aturar la ràbia", diu Artigau. Lali Álvarez, que comptarà amb l'actriu Imma Colomer, tria "la veu de les dones". "Amb menys testosterona les coses haurien anat millor", diu Álvarez, que en la seva peça posa el focus "en la precarietat i el dret a l'habitatge, que són temes transversals al Procés". Segons la dramaturga barcelonina, l'1 d'octubre "vam experimentar el poder popular, la il·lusió del poder popular", i ara toca "posar el poder popular al servei de les persones i no de l'agenda dels polítics".