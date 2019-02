La Quinzena Metropolitana de Dansa colonitza el Vallès i el Baix Llobregat

Com un riu que avança imparable, la dansa de la Quinzena Metropolitana ja no només irriga la capital i els municipis més pròxims a Barcelona, sinó que enguany també arribarà fins al Vallès Occidental i el Baix Llobregat. El festival, que tindrà lloc del 13 al 31 de març, s’expandeix així fins al Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Viladecans en una segona edició que incrementa, també, les activitats. En total, la Quinzena Metropolitana acollirà 73 espectacles que portaran la dansa als llocs més insospitats de les ciutats mencionades, que se sumen a Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.

Les companyies Motionhouse i NoFit State portaran la gravetat al límit amb 'Block', l’espectacle inaugural, que es podrà veure a tots els municipis participants. Entre les propostes més destacades de la segona edició de la iniciativa també hi ha 'Carmina Burana' de Maria Rovira, 'Pasionaria' de La Veronal, 'El amor brujo' d’Israel Galván i 'On Goldberg Variations' de Mal Pelo. Aquest any el festival impulsa 10 coproduccions d’artistes catalans. Aina Alegre, per exemple, estrenarà 'La nuit, nos autres' a la Sala Hiroshima, mentre que la companyia Gelabert Azzopardi portarà 'Nom' al TNC. Pel que fa a les produccions de fora de Catalunya, al Teatre Joventut es podrà veure 'Via Kanana', de la companyia sud-africana Via Katlehong Dance; el Teatre Sagarra acollirà 'Pixel', del director francès Mourad Merzouki, i el Mercat de les Flors serà l’escenari d’'Achterland', de la belga Anne Teresa de Keersmaeker.

“Volem provocar que la gent es desplaci per veure les propostes internacionals i, per tant, que hi hagi un intercanvi de públic”, subratlla Cesc Casadesús, de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub). Un altre dels objectius de la Quinzena és portar la dansa a llocs poc habituals per pescar així nous espectadors. És per això que els metros de Barcelona seran l’escenari d’una proposta de hip-hop, mentre que els 'Hippos' de Quim Bigas i Zum Zum Teatre voltaran per diferents espais públics dels municipis. Enguany l’artista Mar Gómez s’ha encarregat d’elaborar una petita coreografia per a la iniciativa Tothom Balla, que convidarà tota la ciutadania a participar-hi el 30 de març i que funcionarà com a cloenda del festival. Amb l’increment de municipis i la participació de la Diputació de Barcelona també creix el pressupost de la segona Quinzena Metropolitana, que és d’uns 1,4 milions d’euros.